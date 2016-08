Ratschings — Ein Motorrad aus dem Hause Ducati ist immer etwas Spezielles. Neben Leistung und Technik steht bei den italienischen Zweirädern vor allem eines im Vordergrund: Charakter. Eine, die immer schon besonders viel davon zu bieten hatte, ist Ducatis Sport-Flaggschiff, die Panigale. Das ist auch bei der Neuen nicht anders und lässt sich schon an den Eckdaten erahnen. Die 1299 ccm Hubraum sind der beste Beweis, dass man sich im Zweifel auch nichts aus irgendwelchen Rennsport-Reglements macht.

Technik der Panigale Motor: V2 mit querliegender Kurbelwelle

Hubraum: 1285 ccm

Drehmoment: 144,6 Nm bei 8750 U/min

Leistung: 151 Kw / 205 PS bei 10500 U/min

Trockengewicht: 166,5 kg

Tankinhalt: 17 Liter

Antrieb: Kette

Höchstgeschwindigkeit: k.A.

Beschleunigung (0 - 200 km/h): 7,5 Sek.

Verbrauch: k.A.

Sitzhöhe: 830 mm

Preis: 29.995 Euro

Lenkkopfwinkel: 66 Grad

Nachlauf: 96

Radstand: 1437 mm

Federweg vo. / hi.: 120 / 130 mm

Reifenbreite vo. / hi.: 120 / 200

Dabei hatten es die Ingenieure in Borgo Panigale gar nicht auf die 100 ccm Hubraum abgesehen. Zwar nahm man die damit einhergehende Leistungssteigerung von 195 auf gewaltige 205 PS gerne mit, doch eigentlich wollte man das Drehmoment optimieren. Ein Blick auf das Leistungsdiagramm lässt nur einen Schluss zu: Mission erfolgreich abgeschlossen. Vor allem im mittleren Drehzahlbereich konnte das Drehmoment deutlich gesteigert werden (ca. 15 Prozent).

Ebenso zugelegt hat die Bella Donna in Sachen Elektronik. Da wäre beispielsweise das neue Kurven-ABS inklusive Wheelie-Kontrolle, das semiaktive Fahrwerk, welches selbstständig auf Impulse von unten reagiert, oder eine verstellbare Motorbremse. Eine Traktionskontrolle ist selbstverständlich auch an Bord. Das Wichtigste: Alles kann entweder über definierte Voreinstellungen angesteuert oder selbst justiert werden. Dass die Panigale 1299 S schon im Stand einige Spielereien zu bieten hat, ist somit geklärt. Aber jetzt ist Schluss mit den Zahlenspielen. Wie fährt sich denn die betörende Italienerin?

Beim Druck auf den Anlasser zuckt man unwillkürlich zusammen. Einmal erwacht, ertönt aus den zwei Unterflur-Auspuffen ein Grollen, das seinesgleichen sucht — beeindruckend! Im Getümmel der Stadt macht es einem der V2 aber nicht leicht. Unter 3000 U/min läuft er nicht ganz rund und Tempo-30-Zonen werden mit- unter zur echten Qual. Aber: Wen wundert es? Diese Maschinen wollen ja auch rennen. Wir waren also froh, als wir das Ortsschild passierten und die Drosselklappen endlich öffnen konnten. Begleitet von einem feinen V2-Stakkato baut die rassige Italienerin Druck auf. Dabei erfolgt die Gasannahme deutlich weicher als bei der Vorgängerin.

Wer das Gas allerdings ganz aufreißt, der erlebt ein wahres Feuerwerk. Dann sprintet die Duc in 7,5 Sekunden auf Tempo 200. So weit kamen wir allerdings nicht. Das Anbremsen auf die erste Kehre hört sich an, als ob man in einem Kampfjet sitzt. Äußerst sanft lassen sich die mächtigen M50 Monoblocks dosieren und mit ordentlich Verve biegen wir in die Ecke ein. Fast spielerisch lässt sich die Sport-Queen um die Ecke zirkeln, bleibt extrem stabil, um im nächsten Moment wieder auf die Gerade zu stürmen. Fantastisch. Als sich der Gruß eines entgegenkommenden Fahrers in ein deutliches "Daumen hoch" verwandelte, als er uns sah, konnten wir nur zustimmen. Diese Duc macht wirklich Laune.