Von Markus Höscheler

Detroit – Das Geschäft mit den Autos blüht – im vergangenen Jahr verzeichneten die USA 17,5 Millionen neu zugelassene Modelle (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge), bereits zum sechsten Mal in Folge wächst der Handel. Und doch gibt es Unruhe in der Branche, das Wachstum ist nicht mehr so stark wie früher, die bevorstehende Präsidentschaft Donald Trumps beeinflusst ganz offensichtlich Investitionsentscheidungen. Der gewählte Republikaner hat zuletzt Produzenten dafür kritisiert, jenseits der Grenze in Fabriken zu investieren – interessanterweise kündigten bereits einige Hersteller an, Ka- pazitäten in den USA auszubauen und auf neue Groß­investitionen in Mexiko zu verzichten.

Dabei sind es nicht zuletzt Unternehmen aus Europa und Asien, die in den Vereinigten Staaten von Amerika Produktionsstätten aufgebaut haben und außerdem mit ihren Produkten die Wahl für die US-Kunden bereichern. Das gilt außerdem für die North American International Auto Show (Naias) in Detroit, die ohne Neuheiten aus Fernost und östlich des Atlantiks zu einer Provinzausstellung verkäme.

Ausgerechnet der wegen der Abgasmanipulation in Ungnade gefallene VW-Konzern trumpft in der Cobo Hall groß auf, zeigt die Langversion des Tiguan (Allspace), das große SUV Atlas und das elektrische Concept Car I. D. Buzz. Der Bus lässt die Hoffnung auf einen Nachfolger des legendären Bullis erneut aufleben. Mutig ist ein weiteres Concpet Car, präsentiert am Stand der VW-Tochter Audi. Mit dem Q8 Concept legt die Vier-Ringe-Marke ihre Ambitionen auf eine Ausweitung des bestehenden SUV- Sortiments und auf eine Verschärfung der Formensprache offen.

Die Naias verlöre an Bedeutung, verzichtete Daimler auf seinen gepflegten großen Auftritt. Die Schwaben enthüllten nicht nur das neue Coupé der E-Klasse, sondern auch den überarbeiteten GLA, ein kompaktes Sport Utility Vehicle.

Nicht nur deutsche Hersteller fühlen sich in Detroit recht wohl, sondern auch asiatische: Kia zeigt Beachtliches mit dem Stinger, einer coupéartigen Limousine samt Heckantrieb. Und die Toyota-Tocher Lexus ist mit der fünften Generation des Luxusmodells LS vertreten, die den zurückhaltenden Auftritt der Vorgänger ad acta legt.