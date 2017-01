Von Markus Höscheler

Innsbruck – Sie haben lange gezaudert, bis es 2016 so weit war: Dann wagten es die Spanier, ihr erstes SUV auf den Markt zu bringen, auch wenn sie in den Jahren zuvor eifrigst mit Showcars experimentiert hatten. Die Zeiten der Versuche sind vorbei, nun muss sich der Hochbau bei den Kunden bewähren. Das tut er, die Nachfrage gedeiht. Der Testwagen, den die TT Ende vergangenen Jahres zum Ausprobieren erhalten hat, erklärt das Interesse. Das Fahrzeug lockt mit hoher Sitzposition, VW-Technik und kompakten Abmessungen. Hinzu kommt ein attraktives Design mit klaren Linien, hervorgehobenen Radhäusern, satten Seitenschwellern, Doppeltrapez-Lufteinlässen und knackiger Leuchtenzeichnung.

Dem Seat Ateca kommt zugute, dass er auf das Vorteilhafte zurückgreifen kann, das der modulare Querbaukasten (MQB) konzern- und karosserieübergreifend mit sich bringt: höchste Flexibilität, angemessene Komfortqualitäten, erwartbare dynamische Talente sowie ein passendes Aggregate-Portfolio. Wir hatten das Glück, den 190-PS-Topdiesel ausführen zu dürfen. Der stemmt ab 1750 U/min satte 400 Nm maximales Drehmoment auf die Kurbelwelle, muss sich dabei mit einem fix eingebauten Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und dem 4Drive-Allradantrieb arrangieren. In Summe ergibt sich ein traktionsfreudiges Modell, das sich zügig durchs Kurvengeläuf navigieren lässt, dabei stets Haltung betont und die Insassen mit ausreichend Federungskomfort bedenkt. Nebenbei vermeldet der Bordcomputer einen Testverbrauch von 6,9 l/100 km.

Konzerntypisch einfach gestaltet sich die Bedienung des Modells, die Innenraummaterialien und die Spaltmaße weisen einen hohen Qualitätsanspruch aus. Wobei beim Testwagen die Höchstausstattung Xcellence zu Buche schlägt, was Sportsitze vorne, Zweizonen-Klimaautomatik, abgedunkelte Scheiben hinten und eine elektronische Quersperre vorne umfasst. Dazu reichern das Navigationssystem Plus, eine Umgebungskamera und Fahrerassistenzsysteme den Ateca an, was den Anschaffungspreis von 44.672 Euro erklärt. Wer sich mit viel weniger zufrieden gibt, kann den Ateca aber immerhin schon ab 19.990 Euro in die eigene Garage stellen.