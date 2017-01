Wien – Grund zum Jammern gibt es eigentlich nicht in der heimischen Fahrzeugbranche – in Anbetracht der Neuzulassungszahlen 2016, veröffentlicht von der Statistik Austria. Im vergangenen Jahr gelangten 329.604 Neuwagen zur Anmeldung, das sind 6,8 Prozent mehr als im Vergleichsjahr 2015 mit 308.555 Neuzulassungen. Dabei gaben erwartungsgemäß die klassischen Verbrennungsmotoren mit Diesel und Benzin den Ton an. Allerdings konnten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (Hybrid, Elektro, Erdgas, Brennstoffzelle) zusammen einen Marktanteil von 2,7 Prozent (9028 Stück) sichern, das sind 0,8 Prozentpunkte mehr als 2015.

Was die Marken betrifft, ist die Hackordnung wie gewohnt: Volkswagen liegt einsam an der Spitze, die Dieselaffäre konnte dem deutschen Hersteller hierzulande nichts anhaben. 17,2 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen gehen auf das Konto der Wolfsburger. Den zweiten Platz sichert sich Opel mit einem Marktanteil von 6,8 Prozent. Aufs Siegerpodest schaffte es außerdem noch die Marke Škoda, und zwar mit 6,4 Prozent.

Eine weitere VW-Konzernmarke, Audi, nahm den vierten Rang mit 6,0 Prozent ein, Ford folgt mit 5,8 Prozent. Auf den Rängen sechs bis zehn finden sich BMW, Renault (jeweils 5,8 Prozent), Hyundai (5,1 Prozent), Mercedes (4,8 Prozent) und Seat (4,6 Prozent).

Erwartungsgemäß fand der VW Golf die meisten Abnehmer mit 15.777 Stück (4,8 Prozent), gefolgt vom Škoda Octavia (8693 Stück, 2,6 Prozent) und dem VW Tiguan (8500 Stück, 2,6 Prozent). In die Top Ten schafften es außerdem der VW Polo, der Fiat 500, der Škoda Fabia, der Opel Astra, der VW T6 (Bus), der Seat Ibiza und der Renault Mégane.

Nicht nur bei den Pkw gab es im vergangenen Jahr Zuwächse, sondern auch in anderen Teilsektoren der Mobilität. Einen neuen Höchstwert gab es bei den Lastkraftwagen – hier legte der Markt um 9,9 Prozent auf 39.958 Einheiten zu. Erstmals nach acht Jahren gab es selbst im Bereich der motorisierten Zweiräder wieder ein Plus, und zwar eines von 12,5 Prozent auf 43.621 Stück.

Damit wurden in Österreich 2016 insgesamt 430.648 neue Kraftfahrzeuge zugelassen, was einem Zugewinn von 7,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 gleichkommt. (hösch)