Von Lukas Letzner

St. Sigmund — Pick-ups erfreuen sich in Europa immer größerer Beliebtheit und machen längst nicht mehr nur unsere Almen, sondern auch befestigte Straßen und Städte (un)sicher. Einer der bekanntesten Vertreter ist Fords Packesel: der Ranger. Mit dem letzten Facelift wurde er nicht nur optisch deutlich aufgewertet, sondern kann auch mit Komfort und technischen Finessen aufwarten. Kürzlich durften wir den Neuen zum Test in Empfang nehmen. Die auffälligste Änderung betrifft die Frontpartie. Mit etwas schmäleren Scheinwerfern und dem massiveren Grill wirkt sie nun deutlich bulliger als bisher und verleiht dem Ranger den entsprechenden Auftritt. Mit Hilfe von Trittleiste und Haltegriff schwingen wir uns in die überarbeitete Kabine und werden von angenehmen Polstern und äußerst hochwertigen Materialien in Empfang genommen.

Die Armaturen sind klar und übersichtlich gezeichnet, wirken äußerst robust und zugleich luxuriös. Das Multimediasystem kennen wir bereits aus anderen Ford-Modellen. Es lässt sich wahlweise mittels 8-Zoll-Touchscreen oder Sprachsteuerung bedienen. Außerdem ist beim von uns getesteten Topmodell ein Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung und ein Kollisionswarner mit an Bord. Wirklich beeindruckende Features, wenn man bedenkt, dass wir gerade in einem waschechten Arbeitstier Platz genommen haben. Apropos Arbeitstier: Hinter dem wuchtigen Grill verrichtete ein 3,2-Liter-Diesel sein Tagwerk. Der zwangsbeatmete Fünfzylinder stemmt ein maximales Drehmoment von 470 Nm auf die Kurbelwelle und lässt maximal 200 Pferde antraben. Damit beschleunigt der 2,3 Tonnen schwere Wildtrak in nur 10,6 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Der Vorwärtsdrang endet bei 175 km/h. Das hört sich zwar nicht übermäßig spektakulär an, doch der Ranger ist auch eher als Kraftpaket und nicht als Dauerläufer bekannt.

Überrascht waren wir von den Fahreigenschaften unseres Pick-ups. Trotz des beachtlichen Radstands von 3,22 Metern und der hinteren Blattfedern haben es die Ingenieure geschafft, das Fahrwerk sowohl geländegängig als auch angenehm ruhig für die Autobahn auszulegen. Lediglich in schnell gefahrenen Kurven merkt man die Wankbewegung doch deutlich. Was auf der Straße einen Nachteil darstellt, kann im Gelände durchaus überzeugen. Mit zuschaltbarem Allradantrieb, hinterer Starr­achse samt Blattfedern, Leiterrahmen sowie Bergan- und Bergabfahrhilfe meistert er nahezu jedes Terrain ohne große Anstrengung des Fahrers. Mit 80 cm Wattiefe im Wasser ist er sogar Meister seiner Klasse. Nur die sonst so ruckfreie Automatik verliert auf unbefestigtem Gelände schon einmal den Überblick. Überzeugend ist auch der Stauraum, den unser Pick-up zur Verfügung stellt. In unserer Doppelkabine findet man selbst trotz 190 Zentimeter Körpergröße ordentlich Platz und auch in der hinteren Reihe lässt es sich aushalten.

Dank vorhandenem Isofix-System wird der Lastesel sogar zum Familienfahrzeug. Einziger Nachteil: Die Doppelkabine lässt die Ladefläche auf eine Länge von 1,62 Meter schrumpfen. Wer also wie wir einen Ausflug auf die Piste unternehmen will, der wird die Skier auf der Ladekante auflegen müssen. Problem ist das aber auch keines. Wer darüber nachdenkt, ob der Ranger ein idealer Begleiter ist, der sollte wissen, dass sich unser Packesel im Schnitt 8,9 Liter Diesel genehmigt und bereits ab 28.620 Euro in die eigene Garage rollt. Das von uns getestete Topmodell bringt es auf 42.325 Euro.