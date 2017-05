Wien – Ford rühmt sich, dass der Mustang in den vergangenen 50 Jahren der meistverkaufte Sportwagen in den USA war. Laut Branchenbeobachtungsdienst IHS Markit ist der Mustang nun sogar der meistverkaufte Sportwagen der ganzen Welt: Im vergangenen Jahr konnte der amerikanische Hersteller mehr als 150.000 Einheiten des Pony Cars absetzen. Fast ein Drittel davon fand Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika – diese Zahl allein steht für einen Zuwachs des Marktanteils von 101 Prozent. In Europa lieferte Ford 15.335 Exemplare aus, in Österreich waren es 267 Stück. Hier wird der Mustang übrigens ab 46.200 Euro angeboten, dann in der Fastback-Version, verbunden mit dem 2,3-Liter-Vierzylinder-EcoBoost-Turbo­benziner, der respektable 317 PS leistet. (TT)