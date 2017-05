Innsbruck – Empfehlenswert ist es, im Special-Interest-Magazin VW Classic zu schmökern. Das 132 Seiten dicke Heft, mit halbjährlichem Erscheinungsrhythmus, führt ein in die reichhaltige Produktgeschichte von Volkswagen. Anhand von aufwändig bebilderten Reportagen lernen wir betagte Fahrzeuge kennen, die entweder in Vergessenheit geraten sind oder heutzutage Kultstatus genießen. Zur ersten Kategorie zählen etwa e-Golf-Fabrikate aus den Siebziger- und Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Kaum mehr bekannt ist, dass Volkswagen 110 Golf als CitySTROMer gebaut hat – auf Basis des Golf 2. Weitere 120 Einheiten folgten auf Basis des Golf 3, gefertigt zwischen 1994 bis 1996. Damals waren es noch sehr schwere Bleiakkus, die eine überschaubare Reichweite boten. Wir lernen also: Die Probleme von damals – Gewicht, Reichweite – sind auch die Themen von heute.

Zur zweiten Kategorie zählen der Käfer und der Bulli. Der Kleinwagen wärmt die Herzen seiner Beobachter und seiner Besitzer. Manche trauen sich, kontinentweit zu reisen – wie ein österreichisches Paar, das mehr als 200.000 Kilometer mit dem „Herbie“ abgespult hat, inklusive Wohnanhänger. Deswegen lohnt sich die Anschaffung von VW Classic (Verlag Delius Klasin­g, 7,50 Euro); wen es noch nicht überzeugt, der kann sich vielleicht mit einem Report über den „Hippie-Bus“ anfreunden. Dieser wiederum erinnert an die reich- und volumenhaltige Bulli-Geschichte von VW – und das Unternehmen selbst erinnert an den Plattenwagen, der 1947 als Eigenbau den Transporter von VW vorwegnahm und dem Bulli den Weg ebnete. Deswegen legt VW auf T6-Multivan-Basis ein Sondermodell in Zweifarben­lackierung auf – ab 55.500 Euro. (hösch)