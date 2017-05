Die Zahlen sind eigentlich recht beeindruckend, aber sie genügen nicht. Innerhalb von 20 Jahren hat Ford rund 1,9 Millionen Ka-Einheiten verkauft. Die bisher erhältliche zweite Generation, ein Derivat des Fiat Cinquecento, war 3,62 Meter lang und als Dreitürer lieferbar.

Damit ist es nun vorbei, der Ka+ wird nicht mehr mit den Italienern zusammen produziert, sondern in Indien hergestellt. Als Plattform dient eine ältere Fiesta-Basis, auf der auch der EcoSport basiert. Und mit einer Länge von 3,93 Metern und fünf Türen siedelt sich der Ka+ in jenem Revier an, das auch der Fiesta seit Jahrzehnten bedient.

Allerdings ist der Ka+ anders eingepreist, da er beim Design, bei der Materialienauswahl und bei der Ausstattung insgesamt mehr Zurückhaltung pflegt. Die Bescheidenheit gilt auch für die Motorenauswahl, die sich auf zwei 1,2-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 70 und 85 PS beschränkt.

Den Ka+ bietet Ford bei uns ab 9450 Euro (Einführungspreis) an, im Juni erfolgen die ersten Auslieferungen. Über die ersten Fahreindrücke lesen Sie im Auto&Motor-Teil der Printausgabe der Tiroler Tageszeitung, die am 6. Mai 2017 erscheint. (hösch)