Von Beatrix Keckeis-Hiller

Königstein – Der Rapid erscheint in der wachsend umfangreichen Škoda-Modellpalette vielleicht nicht als der Auffälligste. Doch er hat die Marke auffälliger gemacht, denn er war es, der als Erster die aktuelle, mittlerweile noch schärfer akzentuierte Nase zeigte. In der Segment-Zuordnung reiht sich der rapide Tscheche zwischen Fabia und Octavia ein – als günstig kalkuliertes Offert für alle, denen ein Kleinwagen zu klein und ein (mehr als) Kompakter zu groß ist. Zum Start, 2012, hat er das mit Fließheck, ein Jahr später mit gekürztem Popo als Spaceback getan.

Im Zuge der aktuellen Modell-Offensive – Škoda erneuert gerade das gesamte bestehende Portfolio und erweitert kräftig ums SUV-Thema – wurde auch der Rapid ein wenig auffälliger gemacht. Das unkompliziert interpretierte Basisrezept – viel Raum auf wenig Grundfläche – hat man mit neuen Zutaten versehen: Für optische und auch haptische Auffrischung sorgen Detail-Retuschen am Exterieur, siehe Frontstoßfänger mit Chrom-Akzenten, versetzte Nebelscheinwerfer, schwarz eingebettete Heckleuchten. Der Feinschliff am Interieur umfasst verfeinerte Materialien und hübsches Zusatz-Dekor.

Zugaben gab’s ebenso bei der Ausstattung. Die Frontlichter leuchten in Bi-Xenon-Technik. Optional zu haben ist eine LED-Tagfahrlichtsignatur, die auch das Blinken übernimmt. In Bezug auf elektronische Goodies kann man einen Lichtassistenten addieren. Kräftig nachgelegt wurde in Mlada Boleslav bei Infotainment und Konnektivität. Dazu gehört – optional – mobiler Anschluss ans Internet. Im Fond sind zwei USB-Ports neu installiert.

Neu arrangiert ist das Antriebsportfolio. Der bisherige Einstiegsturbobenziner mit 1,2 Litern Hubraum, vier Zylindern und 90 respektive 110 PS wird ersetzt durch einen 1,0-Liter aus dem VW-Konzernregal. In der niedrigeren Leistungsstufe resultieren daraus fünf Mehr-PS (manuelle fünf Gänge oder 7-Stufen-DSG), am oberen Ende bleibt es bei den 110 PS (manuelles Sechsganggetriebe). Am Maximal-Drehmoment ändert sich für die 95-PS-Version nichts, es bleibt bei 160 Nm. 110 PS gehen mit einer Zugabe einher, es sind 200 Nm statt wie zuvor 175 Nm.

Die Basiseigenschaften des 999-ccm-Aggregats sind bereits gut bekannt: Drehfreudigkeit und Vibrationsarmut, kombiniert mit charakteristischer, doch dezenter Geräusch­entwicklung. Es plagt sich mit den knapp 1200 Kilo Gewicht des Rapid nicht ungebührlich ab. Überholmanöver, vor allem bergauf, muss man mit den 95 PS naturgemäß vorausschauender planen als mit den 110 PS. Immer wieder von Neuem gefällt die Klarheit der Rückmeldungen des knackigen und doch auf der komfortablen Seite angesiedelten Fahrwerks. Die Lenkpräzision passt. Die Bremsen sowieso.

Abgesehen vom neu eingeführten Dreizylinder bleiben die bisherigen Aggregate im Programm. Das ist bei den Benzinern der 1,4-Liter-Turbo mit 125 PS (7-Stufen-DSG). Auch das Diesel-Angebot ist mit dem 1,4- und dem 1,6-Liter-TDI, mit 95 PS (manuelle 5-Gang-Schaltung oder 7-Stufen-DSG) respektive 115 PS (fünfstufig handgeschaltet), gleich geblieben.

Unverändert sind die Dimensionen: Die Fließheck-Variante ist 4,483, die Spaceback-Version 4,305 Meter lang. Im einen können 550 bis 1490, im anderen 415 bis 1380 Liter Ladegut verstaut werden. Die neuen Preise: ab 19.050 Euro für den Fließheck, ab 19.820 Euro für den Spaceback. Bestellungen sind ab sofort möglich, die ersten Auslieferungen erfolgen im August.