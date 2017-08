Von Markus Höscheler

Drackenstein – Die Wolken verziehen sich: Die spanische Wirtschaft, jahrelang im Niedergang befindlich, erholt sich und wächst; Seat, jahrelang ein großes Sorgenkind im VW-Konzern, schreibt seit 2016 nach langer Durststrecke endlich wieder schwarze Zahlen. Darauf hat die Automarke mit Sitz im katalanischen Martorell einen längeren Vorlauf absolvieren müssen. Hier oblag es vor allem dem Kompaktwagen Leon, an Boden gutzumachen. Genau das gelang ihm vor annähernd fünf Jahren beim Modellwechsel, der auch einen beeindruckenden technologischen Wandel mit sich brachte: Der Leon durfte wie der Audi A3, der VW Golf oder der Škoda Octavia den damals brandneuen modularen Querbaukasten (MQB) nutzen. Der hat sich vielleicht in ökonomischer Hinsicht nicht ganz so rentiert, wie es die MQB-Verantwortlichen gerne gehabt hätten – für Fahrwerk, flexible Aufbauten, Motorenvielfalt und Raumangebot dürfen wir die Entscheidung aber als geglückt betrachten. Denn schon der erste Kombi-Ableger mit dem Namenszusatz ST, der sich vor gut vier Jahren im Testfuhrpark der TT eingefunden hatte, überzeugte im Großen und Ganzen, allenfalls am Direktschaltgetriebe (DSG, Doppelkupplung) orteten wir einen Verbesserungsbedarf.

Einen Bedarf auf Aufwertung im Allgemeinen hielt Seat nach rund vier Jahren Marktpräsenz für notwendig und lancierte vor wenigen Monaten den überarbeiteten Leon (mitsamt ST). Das Überraschende am Kompaktwagen: Außen hat sich so gut wie nichts getan, was zeigt, dass das Fahrzeug nichts von seiner optischen Attraktivität eingebüßt hat. Innen allerdings findet sich ein neu gestaltetes Cockpit, außerdem auch ein stark verbessertes Infotainmentsystem mit einem größeren und höher auflösenden Display mit Touchscreenfunktion auf der Mittelkonsole. Zwar bleibt dem Leon ein volldigitales Instrumentarium à la Golf-Update verwehrt (davon dürfte erst die nächste Generation profitieren), der modernen Optik tut dies aber keinen Abbruch, zumal die Anzeigen klar strukturiert erscheinen und durch einen übersichtlich gestalteten Bordcomputer in digitaler Ausführung ansehnlich ergänzt werden.

Passgenaue Sitze und ausreichend Platz in beiden Sitzreihen sind weitere Pluspunkte, die der facegeliftete Leon ST einfährt, beim Kofferraum bleibt es wie gehabt: Netto stellten die 587 Liter schon Oberklasse-Niveau dar, brutto sind die 1470 Liter akzeptabel, aber kein Bestwert. Würde das Heckfenster steiler gestellt werden, dann vergrößerte sich das Ladeabteil merklich – aber dann verlöre der Leon ST einiges von seiner attraktiven Ausstrahlung. Daher sind wir froh, dass die Designer lieber mehr auf „Coupé“ setzten als auf zu große Lasteselqualitäten. Wobei ein schwerer Transport dennoch nicht ausgeschlossen ist: Die Rücksitzlehnen sind im Nu umgelegt, mit Zuladung darf der 4,54 Meter lange Wagen sogar mehr als zwei Tonnen wiegen.

Selbst wenn wir dies ausreizten, dürfte dies den 150 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel nicht aus der Reserve locken: Frühzeitig liegen 340 Newtonmeter maximales Drehmoment an, willig nimmt das Aggregat Beschleunigungsbefehle an und die Siebenstufen-Doppelkupplung wirkt im neuen Testwagen eine Spur aufgeweckter als im vorangegangenen. Mit dem vorläufig erzielten Durchschnittsverbrauch von 5,9 Litern je 100 Kilometer können wir umgehen, auch den Preis von 39.189,54 Euro empfinden wir angesichts der Fülle an Zutaten (FR-Ausstattung, 4Drive, Panoramaglasdach, Zweizonen-Klimaautomatik) als fair.