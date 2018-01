Von Walter Schrott

Barcelona – Toyota ist mit dem Yaris WRC nach 17-jähriger Abstinenz wieder erfolgreich in die Rallye-Weltmeisterschaft zurückgekehrt. Und da geziemt es sich für die sonst so höflich zurückhaltenden Japaner, auch auf öffentlichen Straßen Flagge zu zeigen. Der „Befehl“, ein Auto zu entwickeln, das Spaß macht, kam von ganz oben. Toyota-Chef Akio Toyoda schrieb dazu seinen Düsentriebs eine ganze Menge von Forderungen ins Lastenheft. Das Ergebnis ist eine zivilere Version der 380 PS starken Rallye-Rennsemmel, die sportliche Fans der Marke beglücken soll. Allein der Name Yaris GRMN gibt Rätsel auf. Um die zu lösen, muss man wissen, dass Gazoo Racing (GR) Toyotas Motorsport-Dachmarke ist, MR steht für „Meister of Nürburgring“. Denn der Giftzwerg wurde ganz in der Nähe der Rennstrecke ausgetüftelt und auf der berüchtigten Nordschleife abgestimmt. Vom Band läuft er ausschließlich im französischen Valenciennes.

Und Toyota hat alle Register gezogen. Das beginnt beim Antrieb. Da wurde keineswegs das Serientriebwerk des Yaris (Stichwort Chiptuning) auf die Schnelle aufgemotzt. Die Ingenieure haben gleich den ganzen Motor des britischen Sportwagen-Klassikers Lotus Elise in den Yaris implantiert. „Es war aber nicht einfach, dieses Triebwerk im engen Motorraum unterzubringen“, weiß Projektmanager Stijn Peeters. Der 1,8-Liter-Vierzylinder wird von einem Kompressor beatmet und schickt 212 PS an die Vorderräder. Damit krönt sich der nur 1130 Kilo schwere Kleinwagen zum Schnellsten seiner Klasse. In gerade einmal 6,4 Sekunden sprintet der Yaris GRMN aus dem Stand auf Tempo 100, bei 230 km/h fällt der elektronische Anker.

Eine verstärkte Karosserie, ein straff abgestimmtes und tiefer gelegtes Fahrwerk mit Sachs-Hochleistungs-dämpfern und ein Thorsen-Sperrdifferenzial an der Vorderachse sorgen dafür, dass die Kraft auch optimal auf die Straße gebracht werden kann. Und wenn Negativbeschleunigung geboten ist, greifen große und innenbelüftete Scheibenbremsen mit Vierkolbenzangen vorne zuverlässig ein.

Optisch outet sich der ausschließlich weiß lackierte Dreitürer mit einem Waben-Kühlergrill, roter Frontlippe, schwarzem Dachspoiler, maßgeschneiderter Heckschürze samt Diffusor, mittigem Abgasrohr und rot-schwarzen Dekoren als Spitzensportler, der zudem auf fetten 17-Zöllern unterwegs ist. Innen begeistern vor allem die speziell für den Yaris entwickelten Boshoku-Sportsitze und das aus dem GT86 bekannte Lederlenkrad.

Der erste Ausflug auf Straße und Rennstrecke hat uns in nachhaltiges Verzücken versetzt. Mit heißerem Gebrüll legt der kleine Kraftlackel los und lässt uns schon an der ersten Biegung ausrichten, dass Kurven sowieso seine Leibspeise sind. Wank­neigungen zeigt er die kalte Schulter, Untersteuern ist fast ein Fremdwort für ihn und dank der präzis-direkten Lenkung lässt er sich wie am Schnürchen durchs Geläuf ziehen. Mit exzellenter Rückmeldung vom Asphalt. Wobei das ESP gnädig bleibt und jede Menge Spaß zulässt, ehe es sich korrigierend einmischt. Kaum zu glauben, wie locker die Vorderräder ohne Gezerre an der Lenkung mit der Kraft fertig werden.

Unterm Strich: Toyota hat sich mit dem Yaris GRMN auch abseits der Rallyepisten wieder als sportliche Marke in Stellung gebracht. Der scharfe Japaner ist ein formidables Spielzeug für große Mädchen und Buben. Die würden sich vermutlich auch vom Preis (33.490 Euro) nicht abschrecken lassen, wenn da nicht die schlechte Nachricht wäre: 600 Stück werden gebaut, 400 davon sind für Europa bestimmt, ganze 25 Stück für Österreich. Und die gesamte Auflage war 72 Stunden nach Verkaufsstart via Internet komplett ausverkauft. Ausgenommen die Nummer eins, die wird für karitative Zwecke unter den Hammer kommen. Nachschlag wird es laut Auskunft von Toyota keinen geben. Schade eigentlich!