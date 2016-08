Von Beatrix Keckeis-Hiller

Seline – Logis direkt am Meer, unzählige asphaltierte und geschotterte Kurven vor der Haustüre, täglich frischer Fisch auf dem Tisch – wenn das keine Aufforderung zur frühherbstlichen Flucht vor dem in unseren Breiten herandräuenden Winter ist! Zumal in Aussicht steht, der noch blutjungen Ducati Scrambler 800 zu zeigen, dass sie nicht nur als stylisches City-Eisen „bella figura“ machen kann.

Ausgangspunkt ist Seline, ein Dorf am Fuße des Velebit-Gebirges, am Ufer des gleichnamigen Kanals in Dalmatien (Kroatien). Diese Siedlung liegt in einem Umfeld, das geprägt ist von wildem Karst, allgegenwärtigem Meer, dem einen und anderen See, geradezu trotzig sprießendem Grün und würzigen Aromen. Und das eröffnet ein vielfältiges Universum an Möglichkeiten: Zum Beispiel auf den filmischen Spuren der Karl May’schen Kunstfigur Winnetou zu wandeln, auf zwar wohl trassierten, dennoch wilden Schotter-Pfaden – halt nicht auf einem edlen Mustang, dafür auf einer edlen Italienerin. Oder über die Maslenica-Brücke ins Fischerdörfchen Vinjerac zu cruisen und dort in der örtlichen Prsutana kalt geräucherten und von der Bora belüfteten Schinken zu verkosten. Oder die an Kurvenradien reiche Küstenstraße nordwärts nach Karlobag zu glühen und dort am Hafen-Kiosk Caffè zu trinken; von dort lohnt sich – je nach Laune – ein sehr flotter oder ein gemütlicherer, dafür ausblickreicherer Abstecher in die Berge nach Gospic. Oder noch ein Stück weiter in Richtung Rijeka fahren, in Prizna die Fähre entern und zur Insel Pag übersetzen, wo man dem Geheimnis des Salbei-Aromas im Schafkäse auf den Grund gehen kann. Es ist aber, selbst über weitschweifige Umwege, auch nicht allzu weit nach Zadar, das neben seiner urbanen Schönheit mit Eissalons, Märkten und einer Meeresorgel aufwarten kann. Ebenso keine Weltreise entfernt ist der Krka Nationalpark, wo wilde Wasser fließen und ein Freilichtmuseum anschaulich vom einstigen Leben in der Region erzählt.

Das ist längst noch nicht alles an Möglichkeiten, rund um Seline die Talente der Scrambler auszuloten – egal, ob man lieber solo unterwegs ist oder das Gruppenerlebnis sucht. Und dabei die Varianten „Icon“, „Classic“, „Urban Enduro“ und „Full Throttle“ durchprobiert. Die machen im Prinzip keinen Unterschied, was Leistung und Chassis betrifft, die Differenzen bestehen im Großen und Ganzen in den Sitzbänken, den Lenkern und den Auspuffendtöpfen. Ob man nun den hohen, geweih­artigen Lenker der drei Erstgenannten bevorzugt oder das flacher geschwungene Manual der Letzterwähnten: Am Ende des Tages steht allen Scrambler-Reitern – unter- und überdurchschnittlich groß gewachsenen gleichermaßen – ein breites Grinsen im Gesicht, ob es Vertreter der Reise-Eisen-, der Racing- oder der Cruiser-Fraktion sind. Einzig an der Diskussion, ob die kleine Duc auch als Tourerin taugen könnte, scheiden sich die Geister. Wer aber jemals zum Beispiel auf einer Yamah­a XT 500A (mit bescheidenen 33 PS) durch die französischen Seealpen oder gar nach Island geritten ist, der kommt auf einer längeren Reise auch mit der Scrambler aus.