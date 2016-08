Abtei — Als BMW 2010 seine Supersportlerin S 1000 RR präsentierte, schlug sie ein wie eine Rakete und pulverisierte die Konkurrenz vom Stand weg. Doch Zeit zum Ausruhen blieb keine und so krempelten die Münchner ihr Superbike heuer kräftig um.

Beginnen wir am Blatt Papier: 199 PS, 204 Kilogramm, 113 Newtonmeter. Allein dieses Zahlenspiel beeindruckt, und wer die Bayern kennt, weiß, dass in Sachen Power Understatement angesagt ist. Dass also das effektive Leistungsgewicht unserer schwarzen Doppel-R nah bei 1 PS pro Kilo liegt, ist so gut wie sicher. Optisch hat sich ehrlich gesagt wenig getan. Man erkennt die Neue lediglich am Fern- und Abblendlicht, welches die Position getauscht hat.

Technik der S 1000 RR Motor: Reihen-4-Zylinder mit querliegender Kurbelwelle

Hubraum: 999 ccm

Drehmoment: 113 Nm bei 10500 U/min

Leistung: 146 Kw / 199 PS bei 13500 U/min

Leergewicht (betankt): 204kg

Tankinhalt: 17,5 Liter

Antrieb: Kette

Höchstgeschwindigkeit: 299 km/h

Beschleunigung (0 - 200 km/h): k.A.

Verbrauch: k.A.

Sitzhöhe: 815 mm

Preis: 23.106 Euro

Lenkkopfwinkel: 66 Grad

Nachlauf: 96

Radstand: 1437 mm

Federweg vo. / hi.: 120 / 130 mm

Reifenbreite vo. / hi.: 120 / 200

Aber jetzt rein in den Sattel. Ein sanfter Druck auf den Anlasser und die bayerische Sportskanone erwacht, begleitet von einem dezenten Fauchen, zum Leben. Schon auf den ersten Metern sind wir begeistert davon, wie seidig die RR am Gas hängt und wie angenehm sie ihre Leistung entfaltet. Von hinterhältigen Power-Attacken merken wir nichts und das macht das Superbike auch im Alltag zu einem angenehmen Begleiter.

Als wir auf unserem Weg Richtung Süden jedoch das erste Mal über Land fuhren und die Drosselklappen kräftig öffneten, marschierte die Tausender los wie Hölle und man hatte das Gefühl, dass einem das Visier jeden Moment ins Gesicht klatscht. Sechs PS zusätzlich hören sich zwar nach nicht viel an, im Verbund mit dem neuen Auspuff hat man es allerdings geschafft, auch das Drehmoment-Plateau der S 1000 RR zu vergrößern. So liegen die 113 Nm jetzt konstant zwischen 9.500 und 12.000 U/min an. Ehe wir uns versehen, fliegen wir auf die erste Kehre zu und die Brembos mit ihren 320iger Scheiben dürfen zeigen, was sie können. Äußerst flink biegen wir in die Ecke ein und der Schräglagenmesser bescheinigt uns 49°, während wir einer scheinbar vorgezeichneten Linie folgend um die Ecke fliegen.

Wer den Gashahn nach dem Passieren des Scheitelpunktes zu energisch öffnet, wird in unserem Fall von allerhand Elektronik überwacht. Zwar kostet die Traktionskontrolle (DTC) extra und sie ist nur in Kombination mit dem ebenfalls aufpreispflichtigen Feature „Fahrmodi-Pro“ erhältlich, doch sie funktioniert bestens und ist es in jedem Fall wert. Ebenso zu empfehlen ist der Schaltassistent Pro, der ein Wechseln der Gänge beim Hoch- und Runterschalten ohne den Griff zur Kupplung erlaubt. Die Arbeit der Dämpfer wird neuerdings auch elektronisch bestimmt. Das System hört auf den Namen DDC (Dynamic Damping Control) und stammt wie die Traktionskontrolle aus der HP4, wurde allerdings feiner abgestimmt.

In Summe hat man der aktuellen Doppel-R alles mit auf den Weg gegeben, um ihre Vormachtstellung zu behalten. Sie ist eine Begleiterin, die weiß wie man sich benimmt, kann aber auch zum Biest werden, wenn man sie nur lässt. (luc)