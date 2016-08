Penser Joch – BMW setzt nicht nur bei seinem Boxer-Motor auf Vielfalt, sondern baut auch die Modelle mit dem sportlichen Reihenvierzylinder aus. So bekommen die zwei Renn-Semmeln S 1000 RR und HP4 und der äußerst sportliche Nackedei S 1000 R eine neue Schwester: Sie hört auf den Namen S 1000 XR und soll sich in erster Linie auf die Jagd nach Konsorten wie Ducatis Multistrada machen. Bis auf das Aggregat, das von der Single-R übernommen wurde, ist die XR komplett eigenständig. Lenkkopf, Nachlauf, Schwinge und Radstand – einfach alles ist darauf ausgelegt, den Einsatzbereich zu vergrößern und neben der GS eine weitere eierlegende Wollmilchsau zu erschaffen.

Doch worum es bei der XR genau geht, findet man erst im Sattel heraus. Also rein in die Panier und los geht’s. Nach dem Druck auf den Anlasser ertönt ein für BMW mittlerweile typisches Fauchen. Ergonomisch gesehen findet vom kleinen Fahrer bis zum größer gewachsenen Piloten alles problemlos Platz und die XR macht auch längere Touren zum Vergnügen. Auf den wunderschönen Straßen Südtirols tritt der Tourengedanke bei uns aber erstmal in den Hintergrund. Der Motor giert förmlich nach Drehzahl und egal ob der Zeiger 4000 oder 12.000 U/min anzeigt: Der Reihen-Vierer bietet Schub in allen Lebenslagen.

Im Handumdrehen geht’s auf die erste Biegung zu und während wir durch die Gänge steppen, darf die XR ebenso frech aus dem Auspuff rotzen wie die sportlichen Schwestern. Dank Schaltassistent Pro erfolgt das Wechseln der Schaltstufen übrigens kupplungsfrei – in beide Richtungen wohlgemerkt. Beim Runterschalten wird das Schauspiel zudem von kurzen Gasstößen untermalt. Wie sportlich der Vierzylinder zu Werke gehen soll, kann der Fahrer mittels unterschiedlicher Fahrmodi regeln. Von Rain über Road bis Dynamic (aufpreispflichtig) war bei uns alles dabei.

Das Fahrwerk der XR gibt sich auch keine Blöße. Es bietet dank längerer Federwege ordentlichen Komfort und schluckt jede Unebenheit. Selbst im Dynamic-Modus kann von Härte keine Rede sein. Wer die entsprechenden Kreuze bei den Extras macht, darf sich danach auch über Kurven-ABS und Traktionskontrolle freuen. Dann klettert der Preis aber auch schnell nach oben: 20.967 Euro waren es bei uns. (luc)