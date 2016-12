Innsbruck – Es war fast eine Glaubensfrage, als sich BMW vor 2 Jahren dazu entschied, den luftgekühlten Boxer der 1200 GS aus dem Program zu nehmen und ihn gegen den neuen, liebevoll genannten Wasserbüffel zu tauschen. Lediglich die Retro-Schönheit R nineT durfte die luftgekühlte Variante weiterführen und dort feiert er jetzt seinen zweiten Frühling. Warum das? In Zeiten, in denen Customizing auf vielen Wunschzetteln ganz oben steht, verkaufen sich Retro-Varianten wie die R nineT wie geschnittenes Brot und liegen, wie bei BMW, schon auf Platz zwei der Zulassungsstatistiken. Kein Wunder also, dass im Herbst mit der Scrambler eine weitere Retro-BMW auf den Markt kommen soll. Doch bleiben wir vorerst im Hier und Jetzt, oder doch nicht?

Wer die nineT das erste Mal umkreist dem wird sofort klar, warum sie so erfolgreich ist. Schon im Stand hascht unsere Retro-Queen nach dem besonderen optischen Kick, stellt mit edlen Details Motor und Fahrwerk puristisch zur Schau und versetzt einen auf Anhieb 90 Jahre nach hinten. Dank des gebürsteten Aluminium-Tanks gelingt das im heurigen Modelljahr sogar noch besser.

Jetzt aber: Ein kurzer Druck auf den Anlasser – und der Boxer erwacht zum Leben. Seine leichten Vibrationen zaubern einem, begleitet vom kernigen Klang der Akrapovic-Anlage, sofort ein Lächeln ins Gesicht. Schon im Gewusel der Stadt macht die nineT viel Spaß – und auch wenn der spartanisch ausgefallene Sitzpolster aufgrund des markanten Tanks weit nach hinten gerutscht ist, sitzt man dennoch bequem und hat alles im Blick. Apropos Blick: Es ist schon erstaunlich, wie viele sich nach der nineT umdrehen.

Doch so richtig spaßig wird es auf kurvenreichen Strecken. Wer, so wie wir, das Glück hat, solche relativ schnell erreichen zu können, dem wird die Flucht aus dem Alltag in Zukunft noch leichter fallen. Die strammen 110 PS die der Boxer aus seinen 1,2 Liter Hub presst, entwickeln ein maximales Drehmoment von 119 Nm und schieben die nineT – dank der kurzen Übersetzung – mit ordentlich Druck aus jeder Kehre. Spielend einfach lässt sie sich von einer Kurve in die andere werfen, folgt sofort jedem Zug am Lenker und überfordert ihren Fahrer zu keinem Zeitpunkt. Trotz all des Retro-Wahnsinns ist die BMW R nineT technisch auf der Höhe der Zeit. Das Ganze hat allerdings auch seinen Preis: 17.900 Euro sind es, die man mindestens über den Ladentisch reichen muss. Die entsprechenden Extras ließen den Preis unserer nineT auf 18.390 Euro klettern.