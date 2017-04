Ob im Himalaya, der Sahara oder den Polarkreisen — stets bürgt die „GS" bei Motorradabenteuern für eine ideale Kombination aus Touren- und Langstreckentauglichkeit, Dynamik, Durchhaltevermögen und Offroad-Kompetenz.

R 1200 GS xDrive Hybrid: Erste allradgetriebene Reiseenduro der Welt.

Mit der Weltpremiere des neuen seriennahen Versuchsträgers R 1200 GS xDrive Hybrid schlägt BMW Motorrad nun ein weiteres Kapitel in der GS Geschichte auf und präsentiert die weltweit erste, zukünftig in Großserie gebaute allradgetriebene Reiseenduro mit Hybridantrieb.

Die neue R 1200 GS xDrive Hybrid basiert in ihren Grundfesten auf der legendären R 1200 GS Adventure. Der luft-/flüssigkeitsgekühlte Boxer bietet eine Leistung von 92 kW (125 PS) bei 7 750 min-1 sowie ein maximales Drehmoment von 125 Nm bei 6 500 min-1 und treibt in gewohnter Manier via Kardanwelle das Hinterrad an.

Hybridantrieb mit 125 kW (170 PS) Systemleistung für souveräne Performance unter allen Einsatzbedingungen.

Für noch bessere Traktion bei schlüpfrigen Fahrbahnverhältnissen, in tiefem Sand, Schlamm oder Morast sorgt bei der neuen R 1200 GS xDrive Hybrid der weltweit einzigartige zusätzliche Antrieb des Vorderrades. Dieser erfolgt über eine in synergetischer Zusammenarbeit mit BMW Automobile entwickelte und entweder automatisch oder vom Fahrer manuell über den 2WD (Two-Wheel Drive) Schalter an der linken Lenkerbedieneinheit zuzuschaltende Radnaben-E-Maschine, die gleichsam als Elektromotor und Generator fungiert. Mit einer zusätzlichen Leistung von 33 kW (45 PS) und einer Systemleistung von 125 kW (170 PS) eröffnet der innovative Allradantrieb neue Dimensionen hinsichtlich Performance und Offroad-Tauglichkeit in diesem Segment.

Eine neue Batteriegeneration, abgeleitet aus der BMW i Batterietechnologie, übernimmt dabei die Speicherung elektrischer, beim Bremsen rekuperierter Energie. Der E-Maschine am Vorderrad zugeführt, steht diese Energie dem Fahrer der neuen R 1200 GS xDrive Hybrid beim Beschleunigen zusätzlich zum Verbrennungsmotor zur Verfügung. Dank einer ausgeklügelten Steuerungstechnologie erfolgt der Antrieb des Vorderrades bedarfs- und situationsgerecht. Es wird also höchstens so viel Drehmoment an das Vorderrad übertragen, wie es die Haftreibungsbedingungen — etwa auf nasser oder gar tief verschneiter Fahrbahn — zulassen. Steuerung und Eingriffsverhalten des Allradantriebs sowie die Rekuperationsstrategien des Hybridsystems können vom Fahrer über verschiedene Fahrmodi ganz nach den individuellen Bedürfnissen gewählt und anhand des innovativen LCD-Displays jederzeit kontrolliert werden.



Die neue BMW R 1200 GS xDrive Hybrid wird der Weltöffentlichkeit in Kürze auf geeignetem Terrain vorgestellt und bereits in der zweiten Jahreshälfte 2017 ausgeliefert. Besondere Bereifungsoptionen und Sonderausstattungsumfänge sowie den offiziellen Verkaufspreis gibt BMW Motorrad zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.