Von Stefan Pabeschitz

Valencia – Nein, wir wollen Wert und Status all der Subaru WRX und Mitsubishi Lancer Evo nicht vorsätzlich schmälern. Sie haben die letzten Jahrzehnte tapfer das Sportliche hochgehalten. Aber sie sind emotionale Flachwurzler geblieben, deren Leistungsdaten immer frappierender waren, als sie sich anfühlten. Das Gleiche gilt für Wolfsburger und Ingolstädter Biedermänner, denen ihre Schöpfer zwar bärenstarke Egos, aber keinen fühlbaren Charakter zugestanden. Ford bringt jetzt wieder genau die lässige Dynamik zurück, die mit Lancias legendärem Integrale abhan­dengekommen ist.

Neu aufbereitet und global markttauglich gemacht, komprimiert im neuen Focus RS. Die Grundentscheidung zum Allradantrieb war von der Leistungsliga vorgegeben. Der frontgetriebene RS500 von 2010 konnte vor lauter Kraft an der Vorderachse kaum mehr geradeaus fahren – und wenn, tat er es vorzugsweise in Kurven. Jetzt lässt Ford 350 Pferde und bis zu 470 Newtonmeter auf allen vieren los und verknüpft das mit einem Übermaß an purer Fahrfreude. Stellvertretend für die zahllosen Detaillösungen im Dienst des Vortriebs seien hier nur gut elf Kilogramm Versteifungen an der Karosserie genannt, zusätzliche Streben und Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse, dazu ein exklusiv im RS verbautes, selbstregelndes Dämpfersystem. Und natürlich der vom Mustang übernommene, aber komplett überarbeitete 2,3-Liter-Motor samt dem neu entwickelten Allradantrieb, der die Kraft nicht von vorne nach hinten aufteilt, sondern das an der Hinterachse sitzende Allrad-Differenzial so viel Power abschöpfen lässt, wie es eben haben will – was im Extremfall bis zu 95 Prozent sein können.

Ein scheinbar kleines Detail, das aber große Auswirkung auf die Gesamtdynamik hat. Ford hat damit eine Fahrmaschine geschaffen, die derzeit keinen vergleichbaren Gegner findet. Selbst der nominell um 0,4 Sekunden flinker auf den ersten Hunderter sprintende Audi RS3 muss sich hinten anstellen, weil er kaum etwas vom Kräftespiel auf dem Asphalt zum Fahrer durchlässt.

Der Focus RS teilt seinem Piloten jedes Quäntchen Fahrphysik mit, er kommuniziert über Lenkung, Handling, Vortrieb, Bremsen, Sound. Natürlich ist das alles elektronisch geregelt und gewollt – wie konsequent die Sicherheit schnellen Fahrens auf heutigem Niveau mit so viel Spüren und Fühlen kombiniert wurde, macht den großen Unterschied zu anderen Kraftmeiern in der Kompaktklasse aus. In vier Fahrmodi von Normal über Sport, Track und Drift kann das Gesamterlebnis auch noch entsprechend angespitzt werden. Für die letzten beiden wird der Warnhinweis eingeblendet, dass sie nicht im öffentlichen Verkehr verwendet werden sollen – auch das ist eine Botschaft der neuen Zeit.

Auf der letzten Stufe lässt sich der Focus RS spielerisch im Drift bewegen, der Kraftfluss wird auf konstanten Power-Überschuss an der Hinterachse optimiert. Wer den Lenkwinkel auch nur halbwegs hinbekommt, kann sich langsam als Ken Blocks Nachfolger einarbeiten. Jetzt kein Maulen, dass damit theoretisch jeder armschwache Dodel den Driftmeister mimen darf – wer besser ist, bekommt es ja auch im Normalmodus hin.

Abgesehen vom Kampfpreis von 46.950 Euro für das Komplettpaket an gebündeltem Fahrspaß ist noch das Festhalten an der Handschaltung erwähnenswert. Mit einer Doppelkupplungs-Option wären bei Beschleunigung und Verbrauch vielleicht ein paar Zehntel zu schinden gewesen, das Leistungsempfinden eines knackigen Schaltgetriebes war Ford aber mehr wert. Bei aller elektronischer Gewieftheit bleibt der Focus RS auch damit ein Auto für Kenner und Könner, die es genießen, selbst Maschinist zu sein. Und spätestens da schließt sich der Kreis zum Turiner Seelenverwandten der 90er-Jahre – näher als der Focus RS ist dem seit damals kein kompakter Kraftlackl mehr gekommen. Wer ihn noch live erlebt hat, weiß, dass es in dieser Liga kaum ein größeres Kompliment gibt.