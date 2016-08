Von Peter Urbanek

Obertauern – Die Natur spielte, wie schon oft, verrückt: nach kurzer Kälteperiode Warmwettereinbruch – vor allem aber Regen, der die prächtig vorbereitete Winterteststrecke in eine flüssige Oberfläche verwandelte. Unter dem Wasserfilm lauerten aber die Tücken: blankes Eis, für Fußgeher ein Risikogebiet, sich hier freihändig bewegen zu wollen. Das 4x4-Trio von Škoda freute sich über diese Lage, hier konnte es zeigen, wie schwierige Situationen zu meistern sind. Allradantrieb ist im Hause Škoda keine neue Entdeckung, schon vor Jahrzehnten, in grauer Vergangenheit des vorigen Jahrhunderts, überwand der von Škoda entwickelte, militärisch angehauchte Geländewagen alle Steigungen und Offroad- Passagen mit Bravour. Keine große Überraschung, steckte doch Ferdinand Porsche hinter dem Projekt. 1999 stellte Škoda im Octavia seine erste 4X4-Variante vor, technisch entsprechend der im VW Konzern angewandten Technik. Jetzt arbeitet in den aktuellen Allradlern der Marke die fünfte Generation der hydraulischen Kupplung des Haldexsystems. Die motornahe Vorderachse wird dauerhaft angetrieben, entsprechend dieser Technik leitet die Kupplung ohne Zutun des Fahrers bei Bedarf Kraft auf die rückwärtige Achse. Eine elektronisch gesteuerte Differenzialsperre an der Vorderachse dient als zusätzliche Unterstützung. Der Vorteil der fünften Generation der liegt darin, dass mit Hilfe eines elektronisch-hydraulischen Fliehkraft-Überdruckventils die Kraft automatisch zwischen Vorder- und Hinterrädern verteilt wird. Diese Technologie ist bei quer eingebauten Motoren das richtige Konzept.

Weg von der Technik, hinaus in die Praxis: Die Situationen auf dem Testparcours sind in der normalen Fahrpraxis kaum anzutreffen. Wo besteht schon die Möglichkeit, relativ gefahrlos den Octavia RS mit Zweiliter-184-PS-TDI-Dieselmotor und Doppelkupplungsgetriebe zwischen Schneemauern auf fast reiner Eispiste quer durch die Kurve zu treiben. „Sicherheitshalber“ wurde vorher das ESP ausgeschaltet – mit oder ohne Spikes, der Unterschied war marginal. In Gedanken grüßten die Quertreiber aus Skandinavien mit ihren Ratschlägen: Steuerung teilweise über die Handbremse (fast nicht elektronisch), kurz mit dem linken Fuß auf die Bremse steigen, um durch Gewichtsverteilung nach vorne zusätzlichen Gripp aufzubauen. Ob Yeti, Octavia Scout (170 mm Bodenfreiheit gegenüber 140 mm der Standardversion) oder dem schnellen RS, der ab 36.000 Euro mit 6-Gang-Schalter im Verkaufslokal steht, jeder aus diesem Trio konnte in bestimmten Passagen besonders überzeugen. Stehen Hügel mit engen Abfahrten auf dem Programm, dann ist der Yeti zur Stelle. Der Scout liebt Rundkurse mit weit gesteckten Kurvenkombinationen, für den Octavia RS sind eng gesetzte Slalomkurse in Verbindung mit kurvenreichen Passagen ideal.