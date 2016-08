Stuttgart – Verpönt war weder das eine, noch das andere, gemieden wurden beide bei Porsche jedoch auf weiter Strecke, von einigen Ausnahmen abgesehen: Vierzylinder und Turbolader. Im überarbeiteten Boxster, der nun die Namenserweiterung 718 vorangestellt bekommt, darf eine Kombination ans Werk. Aufgeladene Boxermotoren mit vier Zylindern haben die Aufgabe, den Roadster noch schneller anzutreiben und dabei noch weniger Treibstoff zu verbrauchen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Für den Zweisitzer hat Porsche zwei Aggregate konzipiert, eins mit zwei Litern und eins mit 2,5 Litern Hubraum. An Leistung gibt es keinen Mangel, auch nicht beim Basismodell: Der überarbeitete 718 Boxster lässt sich von einem 300 PS starken Triebwerk zum Ortswechsel motivieren, der 718 Boxster S greift auf 350 PS zurück. Der kleinere Boxer stemmt zwischen 1950 und 4500 Umdrehungen/Minute, ein Drehmoment von 380 Newtonmetern, der größere Boxer entwickelt davon 420 zwischen 1900 und 4500 Touren.

Gemeinsam mit PDK (Porsche-Doppelkupplungsgetriebe) und Sport-Chrono-Paket stürmt der 718 Boxster in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h, der 718 Boxster S schafft die Disziplin in 4,2 Sekunden. Der Benzinverbrauch hält sich zumindest am Prüfstand in Grenzen: Er liegt zwischen 6,9 und 7,3 Litern je 100 Kilometer.

Das Facelift des (718) Boxster vollzieht sich nicht nur im Motorraum (der sich hinter den Sitzen befindet), sondern auch an der Außenfassade. Die Kühllufteinlässe sind größer, die BiXenon-Scheinwerfer erfahren eine Modifikation und selbst die Kotflügel sind neu gestaltet. Als Option gibt es unter anderem LED-Scheinwerfer.

Was das Fahrwerk betrifft, verspricht der Hersteller eine komplett neue Abstimmung, um die „Kurven-Performance“ zu steigern. Auf den Markt kommen die neuen 718-Boxster-Modelle ab 30. April, die Preisliste startet ab 62.537 Euro. Einige Monate später dürfte das für ein Facelift in Frage kommende Coupé, der 718 Cayman, in den Genuss der neuen Vierzylinder-Generation kommen. (hösch)