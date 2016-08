Von Markus Höscheler

Innsbruck – Tiroler Sportstätten sind immer wieder Anziehungspunkt für die globalen Autohersteller, sie dienen zumeist als Kulisse für neue Pkw, für die Bewerbung innovativer Allradtechnik oder für das Erproben von Vorserien-Fahrzeugen, die als Erlkönige getarnt unterwegs sind. Insofern fällt Nissan aus dem Rahmen des bisherigen Programms. Den japanischen Produzenten zog es auch nach Innsbruck, in diesem Fall war es sogar der Stadtteil Igls. Deren Bobbahn bot den idealen Untergrund für das neueste Nissan-Modell: den siebensitzigen X-Trail Bob.

Das exquisite Wintersportgerät bezaubert mit feingeschliffenem Design, einer Länge von 4,2 Metern und einem Eigengewicht von 895 Kilogramm. Allerdings verzichtet das stromlinienförmige Gerät auf Verbrennungsmotoren, wie sie der Namensgeber X-Trail verwendet, auch den 4x4-Antrieb gibt es nicht auf Rädern, allenfalls auf Kufen. Dennoch reicht es für ein Höchsttempo von 105 km/h, die Insassen müssen das 4,5-Fache ihres Körpergewichts bei der Querbeschleunigung aushalten. Entsprechend ruppig geht es im Eiskanal zu, von einer Entspannungsfahrt kann keinesfalls die Rede sein, wenngleich der X-Trail Bob dank des Olympiamedaillen-Gewinners Sean Olsson (Großbritannien) sicher sein Ziel findet.

Komfortabler abgestimmt und nicht für den Einsatz im Eiskanal vorbereitet hat Nissan den X-Trail, der seit knapp eineinhalb Jahren in der neuesten Generation im Handel ist und die Crossover-Offensive der Japaner massiv befeuert, an der Seite des Bestsellers Qashqai und des subkompakten Juke. Der X-Trail ist im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger etwas weicher und rundlicher gezeichnet, bietet dafür auch eine bekömmlichere Innenraumausstattung, ein Plus an Sicherheitstechnik und die Option auf eine dritte Sitzreihe – seine Fahrzeuglänge von 4,64 Metern erlaubt die Aufstockung auf sieben Sitzplätze.

Nicht ganz so variabel gestaltet sich das Allradprogramm des X-Trail. Wer auf zwei angetriebene Achsen angewiesen ist, muss mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel vorliebnehmen, der 130 PS leistet und ein Nenndrehmoment von 320 Newtonmetern entwickelt. Von null auf 100 km/h beschleunigt diese X-Trail-Konfiguration in elf Sekunden, es reicht für ein Höchsttempo von 186 km/h. In beiden Fällen kann er folglich das Bob-Derivat übertrumpfen, der allerdings auf dem Eiskanal vom SUV unbehelligt bleibt.

Dieses jedoch kann sich mit dem „All Mode 4x4i“-Allradsystem in Szene setzen, das drei Fahrmodi beherrscht, einstellbar via Drehregler auf der Mittelkonsole. Selbsterklärend ist der 2WD-Modus, beim Auto-Modus verteilt die Technik je nach Fahrsituation die Kraft variabel zwischen Vorder- und Hinterachse. Bei niedrigen Geschwindigkeiten und anspruchsvollem Terrain empfiehlt sich der Lock-Modus, der permanent Drehmoment auf alle vier Räder verteilt.

Wenigstens 34.620 Euro muss ein Käufer aufbringen, um den X-Trail mit Allrad, Diesel und der zweiten Ausstattungsstufe (Acenta) zu erwerben. Günstiger geht es natürlich auch: Frontantrieb, 163-PS-Benziner und Visia-Basisausstattung sind ab 25.750 Euro zu haben.