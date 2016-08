Von Stefan Pabeschitz

Palm Springs – Bevor das große Kopfschütteln einsetzt, weil ein SUV, so groß, so schwer, so viele Zylinder: Neben einem Cadillac Escalade wirkt Bentleys Fünf-Meter-Trumm fast schon zierlich – es ist eben alles eine Frage der Relationen. Der Wille zum SUV ist längst ein klassenloser Markttrend, von Dacia Duster bis zum Porsche Cayenne gibt es Hochsitze auf allen vieren für jede Geldbörse. Nicht zu vergessen, dass die besten Kunden im obersten Preissegment in Ländern wohnen, deren Straßennetz nach gehobener Bewegung verlangt. In Russland oder China etwa sind viel Bodenfreiheit und Allrad oft praktische Notwendigkeiten und auf der Arabischen Halbinsel gehört exklusives Sandspielzeug mit möglichst viel PS ohnehin zum guten Ton. Wer schnell sein Konto abfragen will: Mindestens 270.240 Euro sollten dort liegen.

Die Designsprache der Limousinen hat Bentley authentisch auf das SUV-Thema übertragen, von der massiven Front über die hohe Schulterlinie und den muskulösen Schwung an der hinteren Flanke. Drinnen ist alles so authentisch premium wie eh und je: solide, aber feinsinnig ausgeführt und in jedem Detail die unterschwellige Botschaft des Handwerklichen verkündend. 130 Handarbeitsstunden werden an jedem Bentayga verbracht. Wer bei den Indivualisierungsoptionen zugreift, bezahlt noch einiges mehr.

Unter der Haube werkt Bentleys W12, der historisch auf die Verschmelzung von zwei VR6-Motoren aus Volkswagen-Bestand zurückgeht. Mit 608 PS und 900 Newtonmetern Drehmoment gibt es definitiv kaum eine nicht zu bewältigende Straßen- oder Lebenslage, der Bentayga meistert alles mit purer Kraft, die je nach Fahrmodus so auf den Untergrund gepresst wird, wie es dem optimierten Vortrieb entgegenkommt. In der kalifornischen Wüste wurde auch die Disziplin des Dünensurfens geübt – selbst die besteht der 2,4-Tonnen-Bent­ley mit Bravour. Es gibt sogar einen eigenen Terrainmodus dafür – so weit darf die Fokussierung der Zielgruppe schon gehen. Sogar auf der Rundstrecke macht der Bentayga eine gute Figur, spielt ohne Überraschungen mit dem ständig vorhandenen Kraftüberschuss – und lässt sich in der Radikalität, mit dem er ihn abgibt, großzügig variieren. In ihrer Steifigkeit verstellbare Stabilisatoren spreizen Gesamtauslegung und Handling von betont komfortabel bis radikal sportlich.

Schon weil der Bentayga der Geländetauglichkeit wegen romantische Orte zum Draußen-Essen erreichbar macht, findet sich in der Aufpreisliste auch eine Porzellan-Picknickbox. Ein echter Bentley – nur eben hochbeinig.