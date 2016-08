Von Beatrix Keckeis-Hiller

Sochaux – Jene Großkatze, die als König der Tiere gilt, ist allgegenwärtig im Département Doubs, Frankreich, an der Grenze zur Schweiz: der Löwe. Er ist das Wappentier der zwischen Belfort und Montbéliard gelegenen, knapp 4000 Seelen zählenden Gemeinde Sochaux. Die ist seit 1912 Stammsitz von Peugeot und Standort des eindrucksvollen Museums der Löwenmarke, die den Steppenbewohner Afrikas seit 1858 als Markenzeichen führt. Ursprünglich symbolisierte er die Robustheit, Elastizität und Schnelligkeit von Sägeblättern. Seit 1906 steht er für die automobile Produktion von Peugeot. Damals als Kühlerfigur, was 1959 aus Sicherheitsgründen zum flachen Löwen-Logo modifiziert werden musste.

Dem Symbolgehalt dieses Emblems will die französische Automarke – es ist die älteste noch existierende, auf 1981 datiert der Beginn der Serienproduktion von motorisierten Fahrzeugen – wieder die ursprüngliche Bedeutung verleihen.

Peugeot, seit 1976 mit Citroën zur PSA-Gruppe fusioniert, konnte bei allem französischen Charme und löwenhaftem Stolz die Qualitäts-Variabilität der Produkte nicht ableugnen. Die Premiere des aktuellen Kompakten 308 vor drei Jahren symbolisiert für Peugeot den Auftakt auf dem Weg zu einem neuen oder vielmehr wieder gefundenen Löwen-Selbstbewusstsein, in puncto Qualität auf allen Linien: Design, Sicherheit, Komfort, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Wertbeständigkeit und nicht zuletzt auch Begehrlichkeit. Mess- und Vergleichs-Parameter sind nicht alleine die selbst gesetzten Ziele sondern jener Mitbewerber, der das C-, das Kompakt-Segment begründet hat und dieses nach wie vor weitgehend dominiert: der VW Golf.

Die Marktstarts des 308er – Schrägheck, Kombi (SW), GTI – wurden gefeiert, mit Preisen und Auszeichnungen – dreißig an der Zahl – sowie mehr als wohlwollenden Berichten. Die Zitierung von Testberichten renommierter Fachzeitschriften soll belegen, dass die Ambitionen der Franzosen nicht überzogen sind. Auf die Langstrecken-Spitze treiben will es das spanische Magazin Coche Actual, das einen 308 1.2 Pure Tech mit 130 PS bereits über 120.000 Test-Kilometern getrieben und jetzt die 200.000er-Marke im Visier hat. Diesen Fünftürer und eine Reihe von als Kundenfahrzeuge deklarierten Kompakten mit unterschiedlichen Kilometerständen stellte Peugeot auf der hauseigenen Teststrecke im Werk Belchamp zum Ausprobieren bereit. Wohl waren die Fahr-Anforderungen nicht allzu variantenreich, doch stellten auch sehr kritische Tester durchwegs fest: „Da scheppert nichts.“ Start- und Ansprechverhalten der Motoren, Lenkungen, Bremsen, Getriebe, Federungen, Inneneinrichtungen etc. hinterließen jeweils einen mehr als soliden Eindruck – ob der Gesamtkilometerstand rund 10.000, 50.000 oder, siehe oben, 120.000 auswies.

Wie sich Peugeot mit dem 308 darauf vorbereitet hatte, davon zeigte man zusätzlich zur Präsentation von Kunden-Umfrageergebnissen – die dem Franzosen zunehmend die Qualitätsstufe (und auch darüber) des deutschen Referenz-Mitbewerbers bescheinigen – und Image-Videos punktuell ein wenig her. Zum Beispiel, wie Fahrwerke zusätzlich zu 60.000 Echt-Testkilometern mittels Simulator auf Herz und Nieren durchgerüttelt werden. Zum Beispiel, wie – nach Muster von Ikeas Möbelfakta-Tests – Sitz-Bezugsstoffe mittels Robotern auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet werden. Zum Beispiel, wie die Einzelkomponenten eines Fahrzeugs nach drei Jahren Gebrauch aussehen.

Dabei werden durchaus Erinnerungen an legendär langlebige und robuste Modelle wie unter anderem an die 304er, 404er und 504er wach.