Von Lukas Letzner

Innsbruck – Endlich! Es ist ja doch noch ein wenig Schnee vom Himmel gefallen und nun ist es an der Zeit, dem Sohnemann das erste Skivergnügen zu bereiten. Also die Latten aus dem Keller geholt und Schuhe dazu – das Ganze natürlich mal drei, inklusive Bekleidung. Und weil man sich doch nicht ganz sicher ist, ob der Kleine dann die Skischuhe anzieht, soll die Rodel auch noch mit.

Das geht nur mit einem Van. Denkste! All das und noch mehr haben wir in unseren Peugeot 308 SW gepackt, der uns in unserem Dauertest jetzt schon seit über 11.000 km begleitet. 610 Liter schluckt der Standardladeraum, der sich bei Bedarf auf 1660 Liter erweitern lässt. Genug also, um auch solche Spiranzeln problemlos über sich ergehen zu lassen.

Mit einem Druck aufs Knöpfchen erwecken wir dann das Herz des kompakten Franzosen, in unserem Fall einen Dreizylinder-Turbobenziner, zum Leben. Maximal 130 PS und 230 Nm schickt das Aggregat an die vorderen Räder. Auch wenn einen die Zahlen nicht gerade vom Hocker reißen, in der Praxis bereitet der 308 SW, nicht zuletzt wegen des an Bord befindlichen Driver Sport Packs, richtig Spaß. Der Motor setzt jede noch so spontane Bewegung des Gaspedals in Beschleunigung um. Lenkung und Automatikgetriebe unterstützen diesen Eindruck zusätzlich.

Trotz all der Sportlichkeit weiß der Löwe seine Insassen zu verwöhnen. Er bietet auch seinen Insassen ausreichend Platz, das angenehm straffe Gestühl lässt sich beheizen und das optionale Panoramaglasdach sorgt für zusätzliches Wohlgefühl. Da die Liste an Extras in unserem Fall aber noch wesentlich länger ist, steht unser Peugeot 308 SW mit über 30.000 Euro in der Preisliste. Wer die entsprechenden Häkchen nicht setzt, liegt dementsprechend darunter. Beginnen kann das Vergnügen ab 20.900 Euro.