Stuttgart – Das Tempo des schwäbischen Fahrzeugherstellers Daimler ist enorm. Allein im Jänner verkaufte die Pkw-Abteilung Mercedes-Benz Cars weltweit 150.814 Einheiten, was einem Wachstum von 19,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gleichkommt. Hauptverantwortlich für die Steigerungsraten sind die neuen Sport Utility Vehicles des Unternehmens. Eine weitere sichere Bank sind die Kompaktfahrzeuge – und viel Hoffnung setzen die Stuttgarter in die neue E-Klasse, die im Frühjahr auf den Markt kommt.

Für die erfolgsverwöhnte Stern-Marke ist nicht nur der Blick nach vorn erfreulich, sondern auch der zurück: Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen inklusive Nutzfahrzeugen weltweit 2,9 Millionen Modelle ab (ein Plus von zwölf Prozent gegenüber 2014), erzielte einen Umsatz von 149,5 Milliarden Euro (plus 15 Prozent) und lukrierte einen Gewinn nach Steuern in der Höhe von 8,9 Milliarden Euro (2014: 7,3 Milliarden Euro).

Für das aktuelle Jahr erwartet sich die Vorstandsebene rund um Dieter Zetsche einen weiteren Zuwachs bei allen bedeutenden Kennzahlen – Branchenkenner rechnen sogar damit, dass die Kernmarke Mercedes-Benz nach langer Zeit wieder den direkten Rivalen BMW beim Absatz vom Thron stoßen könnte. (hösch)