Von Walter Schrott

Berlin – Er ist der unangefochtene Platzhirsch im kompakten SUV-Revier und erklärter Liebling der Österreicher. Kein anderes Modell hat sich hierzulande (und auch weltweit) so gut verkauft wie der VW Tiguan. In der Erstauflage aufgrund seiner etwas pummeligen Frontpartie vielfach noch als Nasenbär belächelt, tritt der Tiguan in seiner zweiten Generation jetzt deutlich geschärft und erwachsener auf. Kein Wunder, er ist größer geworden. 60 mm in der Länge, 30 mm in der Breite und 77 mm beim Radstand. Dass er an Höhe 1,63 mm eingebüßt hat, tut der Optik gut. Der Neue wirkt mit glasklaren Linien, harmonischen Proportionen und kurzen Überhängen dynamischer und markanter, ohne ansatzweise in stilistischen Überschwang zu verfallen. Er ist zudem das erste SUV-Modell, das auf dem modularen Querbaukasten basiert. Das schafft mehr Platz für Passagiere sowie Gepäck und erhöht die Fahrdynamik.

Die neue SUV-Designsprache setzt sich konsequent im Interieur fort. Das Cockpit ist auf den Fahrer ausgerichtet, die breite Mittelkonsole setzt stilistische Akzente und erinnert an den großen Bruder Touareg. Gleichzeitig hat die Material- und Verarbeitungsqualität ein neues Niveau erreicht. Ganz toll die neuen Sitze, die nicht nur weniger wiegen, sondern auch besten Sitzkomfort und eine um acht Millimeter höhere Sitzposition bieten. Das Kofferraumvolumen ist um 145 Liter auf bis zu 1655 Liter gewachsen, die jetzt niedrigere Ladekante erleichtert die Ladetätigkeit.

Auch der neue Tiguan ist wieder als Fronttriebler und als Allradler zu haben. Wer generell Allradsicherheit schätzt und auch abseits fester Wege unterwegs sein muss, hat mit dem 4Motion ein Rundum-Sorglospaket gebucht und darf sich über mehr Bodenfreiheit (200 mm) und eine Zuglast von 2500 Kilo freuen. Dazu passt dann auch die optionale Offroad-Front, die es selbst mit 25 Grad steilen Böschungswinkeln locker aufnimmt. Eine feine Sache ist die neue 4Motion Active Control, die per Drehregler vier Fahrmodi abrufen kann und im Offroad-Modus etwa Gasannahme, Bergan- und Bergabfahrhilfe, Antriebsschlupfregelung, Stabilitätskontrolle etc. auf Geländeeinsatz abstimmt. Damit ist sicheres Vorankommen auch unter schwierigen Bedingungen garantiert. Und fürs extrem Grobe ist der Tiguan ja ohnedies nicht gedacht.

Einschlägig bekannte elektronische Schutzengel sind serienmäßig oder optional an Bord. Neu in der Security-Truppe ist der Front-Assist, der per Radarsensor die Umgebung überwacht, auch Fußgänger erkennt und im Ernstfall die Notbremsfunktion aktiviert. Auf ersten Kilometern sind uns nicht nur die antritts- und durchzugsstarken Motoren, sondern auch der exzellente Abrollkomfort besonders aufgefallen. Und selbstverständlich offeriert der Tiguan auch neueste Infotainment-Systeme.

Die Triebwerke sind fast durchwegs stärker und dabei auch noch sparsamer geworden. Ab sofort sind drei Dieselmodelle (ein Fronttriebler, zwei Allradler) mit 150 PS, je nach Modell mit 6-Gang-Schaltgetriebe und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, im Angebot. Wenig später folgen 1.4 TSI-Benziner mit 125, 150 und ein 2.0-TSI 220 PS sowie ein Einstiegsdiesel mit 115 PS. Wer extrem bärenstarke Ölbrenner bevorzugt, kann dann auch aus zwei Top-Dieseln (190 oder 240 PS) wählen. Beide ausschließlich als 4Motion und mit DSG.

Preislich startet der neue Tiguan bei 26.490 Euro (Frontantrieb/125-PS-Benziner, Trendline). Das vorerst obere Ende markiert der 150 PS starke 4Motion-Diesel in der Topversion Highline, für den mindestens 44.000 Euro zu veranschlagen sind. Luft nach oben gibt es mit attraktiver Sonderausstattung immer noch.