Von Markus Schramek

Innsbruck – Schon ist es Ende April! Das ist die Zeit, in der uns Frühlingsgelüste aller Art beschleichen – zum Beispiel nach einem neuen Auto. Wobei, ganz neu muss es nicht immer sein. Gebrauchtwagen gibt es jede Menge, beim Händler oder von privat.

Doch langsam, langsam. Selbst kennt man im Motorraum meist nur das Allernotwendigste. Große Hobby-Mechaniker sind die wenigsten von uns. Daher sollte der Gebrauchte vor dem Kauf unbedingt zum Experten-Check.

Die Autofahrerclubs bieten ihren Mitgliedern dieses Service an. Wir waren bei einem Ankaufstest beim ÖAMTC in Innsbruck dabei. Kostenpunkt dieser Überprüfung: 62,50 Euro; Wartezeit bis zum Termin: bis zu eine Woche.

Auf dem Prüfstand ein großer Brummer: VW Touareg, 224 PS, zehn Jahre alt bei nur 87.300 Kilometern. ÖAMTC-Stützpunktleiter Erwi­n Lettner bezweifelt den Tachostand nicht. „Das Auto befindet sich in einem guten Zustand und ist wohl wenig gefahren worden.“ Mit dem VW-Dieselskandal hat dieses Fahrzeug nichts zu tun. Das Modell Touareg war von den Mogeleien um geschönte Abgaswerte nicht betroffen.

Mit Leuchtstäben geht es hinunter in eine Grube unter das Fahrzeug. Hier wird in jeden Winkel geschaut. Klimaanlage und Kardanwelle für den Antrieb wurden erst jüngst erneuert. Die Teile glänzen noch. Etwas Rost am Fahrgestell ist kein Grund zur Sorge. „Das betrifft nur die äußere Schicht des Gestells. Innen ist es massiv und stabil“, erläutert Lettner. Kleine Mängel werden am Heck geortet: ein kaputter Rückstrahler und eine undichte Scheinwerferhaube, unter der sich Wassertropfen zeigen.

Anschließend wird das Fahrzeug an den Computer angeschlossen, elektronische Daten werden überprüft. Angezeigt wird dabei auch der Kilometerstand. „Ein Computerprofi kann diesen Stand sicher auch manipulieren“, sagt Lettner. In diesem Fall schließt er das aber aus.

Eine Diskrepanz gibt es beim Zeitwert des Touareg (er hat als Neuwagen mehr als 60.000 Euro gekostet): Das Eurotax-Bewertungssystem beziffert den Ist-Wert des Wagens mit 11.300 Euro. Der Händler bietet den Touareg um 15.990 Euro an. „Wir geben das so an den Kaufinteressenten weiter“, sagt Lettner. Man darf davon ausgehen, dass über den Preis noch einmal gesprochen wird.

Und wie geht es nach dem Kauf eines Gebrauchtwagens weiter? Da kommen zwei Zauberwörter ins Spiel: Gewährleistung und Garantie.

Die Gewährleistung nimmt den Verkäufer in die Pflicht. Er haftet per Gesetz für Mängel, die beim Kauf schon vorhanden waren. Die Frist dafür beträgt bei Autos normalerweise zwei Jahre ab Übergabe des Fahrzeugs. Ein Händler darf die Gewährleistung grundsätzlich weder einschränken noch ausschließen.

Jetzt kommt das große Aber. „Gebrauchtwagen sind ein Sonderfall“, warnt AK-Jurist Andreas Oberlechner. Bei Gebrauchten, die schon länger als ein Jahr zugelassen waren, kann die Frist für die Gewährleistung auf bis zu ein Jahr verkürzt werden. „Dies aber nur, wenn Verkäufer und Käufer das so vereinbaren“, betont Oberlechner.

Spezialfall Nummer 2 ist der Autokauf unter Privatpersonen. Oberlechner: „Hier kann der Verkäufer die Gewährleistung überhaupt vertraglich ausschließen.“ Der Käufer sollte dies natürlich tunlichst nicht akzeptieren. Doch die Praxis ist eine andere: „Fast kein privater Verkäufer bietet eine Gewährleistung an“, sagt ÖAMTC-Mann Erwin Lettner.

Etwas ganz anderes ist die Garantie. Sie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers (nicht des Händlers), bestimmte Defekte binnen einer gewissen Frist kostenlos zu beheben. Wichtig ist der Inhalt der Garantieerklärung. Um den Anspruch zu wahren, muss das Fahrzeug meist regelmäßig zum (kostenpflichtigen) Service.