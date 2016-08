Von Peter Urbanek

Turin – Es ist 20 Jahre her, als der legendäre Fiat-„Avvocato“ Giovanni Agnelli bei der Präsentation von Bravo/Brava in Turin die Philosophie seines Hauses formulierte: „Die Stärke unserer Marke liegt in der Fähigkeit, weiten Kundenkreisen ein Angebot zur Motorisierung zu machen, welches modernste Technik einschließt, ohne deren finanzielle Möglichkeiten zu überfordern.“

Exakt dieser Vorgabe entspricht die neue Tipo-Linie mit ihren drei Variationen: Stufenhecklimousine, Schrägheckmodell, Kombi, kombiniert mit vier Motorenkombinationen, drei Ausstattungspaketen sowie einer beachtlichen Anzahl moderner Assistenzsysteme. Die 4,37 m lange fünftürige Limousine – der Kombi, ab Herbst lieferbar, ist um 20 cm länger – trifft im heiß umkämpften Segment der Kompaktwagen mit einem Einstiegspreis von 14.990 Euro (Kombi: 1300 Euro zusätzlich) auf Mitbewerber, die sich mit ihrer günstigen Preisgestaltung auf der sicheren Seite wähnten. Plötzlich tritt ein Konkurrent auf, der einen schicken Fünftürer anbietet, der all das bietet, was preisbewusste Kunden als eine echte Alternative empfinden: Bequemer Platz für mindestens vier Passagiere, auch auf den rückwärtigen Sitzen herrscht 93,4 cm Beinfreiheit, aufrechtes Sitzen ist fast Pflicht, vier Jahre Garantie stehen im Beipackzettel.

440 Liter hält der Kofferraum parat, der Kombi kann mit 550 Litern auftrumpfen. Die Front prägt ein großer Kühlergrill in Verbindung mit einer leicht nach vorne gebogenen Haube. Die Seitenansicht zeigt eine Lichtkante von den Scheinwerfern bis zur Heckleuchte, Chromleisten verstärken den positiven Gesamteindruck des Designs.

An Familien mit den unzähligen Kleinigkeiten, die es zu verstauen gibt, dachte das kinderfreundliche Italien auch im Autobau: Neun Ablageboxen bieten immerhin zwölf Liter zusätzliches Volumen.

Die Technik der neuen Tipo- Reihe konnte sich natürlich im hauseigenen Technikshop bedienen. Zwei Benzinmotoren mit jeweils 1,4 Litern Kubikinhalt, wahlweise 95 oder 120 PS stark, treffen auf die bewährten Selbstzünder mit 1,3 Litern Kubatur (95 PS) und 1,6 Litern Hubraum (120 PS). Die Common-Rail-Diesel-Aggregate, natürlich Euro-6-zertifiziert, zeigen Werte, die sich sehen lassen können: drei Liter Verbrauch auf 100 km, CO2-Emission von 98 g/km. Das Drehmoment von 320 Nm liegt ab 1750 U/min an; bescheiden sei darauf hingewiesen, dass die Common-Rail-Technologie aus dem Hause Fiat stammt.

Sechs ist die magische Zahl, wenn das Thema Gangschaltungen zur Sprache kommt. Der Tipo bietet Schalter, Automatik oder Doppelkupplungsgetriebe in der 6-Gang-Variante an, nur in Kombination mit dem 1,3-Liter-Diesel kommt ein 5-Gang-Getriebe zum Einsatz. Pop, Easy und Lounge heißen die drei Ausstattungsvariationen des Fünftürers, Pop enthält bereits Klimaanlage, beheizte elektrische Außenspiegel, Reifen-Luftdrucküberwachung und Nebelscheinwerfer. Der Kunde, der sich für Easy entscheidet, kann auch das Entertainmentsystem Uconnect mit 5-Zoll-Bildschirm ordern. Es bildet die Basis für eine Erweiterung in Richtung Smartphone-Integration und SMS-Vorlesefunktionen. Die Preis­obergrenze für alle Limousinen liegt bei 20.890 Euro, da bleibt dann wohl kein Wunsch mehr offen.

Schon seit Jahresanfang ist der Viertürer am Markt (ab 13.790 Euro), doch die meisten Fans finden sich hauptsächlich östlich des Burgenlandes.

Die ersten Fahreindrücke bestätigen die Theorie: viel Platz im Innenraum, gute Dämpfung aller Fahrgeräusche. Mit dem 120-PS-Diesel gibt es eine besonders empfehlenswerte Motorisierung. Auffallend ist unter anderem der bequeme Einstieg auf allen Seiten, der Kombi überzeugt mit Optik und Vielseitigkeit.