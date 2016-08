Von Walter Schrott

Basel – Immer dann, wenn Audi in seiner Modellnomenklatur das große S auspackt, weiß der Kenner, dass ein Kracher im Anmarsch ist. Und es ist wieder einmal so weit. Der neue SQ7 setzt Maßstäbe im Club der edlen XL-SUV. Unter der mächtigen Motorhaube grummelt dumpf – nach Lust und Laune noch von einem Soundgenerator verstärkt – ein V8-TDI mit 4.0 Litern Hubraum, der 435 Pferdchen zum Dienst ruft und ein maximales Drehmoment von 900 Newtonmetern auf die Kurbelwelle wuchtet. Mit dieser Urkraft, die via 8-Gang-Automatik an alle vier Räder geleitet wird, holt sich der Herr der Ringe die Dieselkrone. Der stärkste Diesel-SUV der Welt lässt so manche leichtgewichtigen Sportwagen alt aussehen und deren Fahrer in vier eckige Auspuffrohre blicken. In gerade einmal 4,8 Sekunden prescht der Zweitonner auf Tempo 100, erst bei 250 Sachen fällt der elektronische Anker. Und dabei legt der Ingolstädter durchaus bescheidene Trinkgewohnheiten an den Tag. Nur 7,2 Liter sollen es im Schnitt pro 100 Kilometer sein. Optisch differenziert sich der Dieselsportler von seinen zivilen Brüdern unter anderem durch den Singleframe-Kühlergrill im S-Design, markanten Lufteinlässen und Radhäusern sowie 20-Zoll-Rädern.

Aber es ist nicht nur die schlichtweg atemberaubende Performance, die beim geneigten Autofan Begeisterung auslöst, sondern auch die Ingenieursleistung, die dahintersteckt. Der nagelneue V8 wird gleich von drei Turboladern beatmet. Zwei Abgaslader bilden die Basis, Dritter im Bunde ist ein elektrisch angetriebener Verdichter, der die überragende Anfahrperformance erst möglich macht. Der Clou: Der Verdichter benötigt für den Ladedruckaufbau keine Abgas­energie, kann jederzeit eingesetzt werden und wirkt vor allem im unteren Drehzahlbereich. Mit anderen Worten: Der Druck aufs Gaspedal sorgt für akkuraten Vorwärtsdrang, das berüchtigte Turboloch gehört der Vergangenheit an.

Ein weiteres neues Highlight ist die elektromechanische aktive Wankstabilisierung. Damit wieselt der SQ7 – kräftig unterstützt vom Sportdifferenzial und der direkt-präzisen Lenkung – extrem stabil und brettl­eben durchs Geläuf und versagt auch engsten Kurven den sonst üblichen Hofknicks. Da haben die Ingolstädter doch glatt physikalische Grenzen zugunsten von Fahrspaß und Fahrdynamik verschoben. Natürlich trägt auch die Luftfederung mit dem elektronisch geregelten Dämpfersystem dazu bei. Für den Verdichter und die Wankstabilisierung setzt Audi übrigens neben dem 12-Volt-Standardnetz erstmals auch ein 48-Volt-Teilbordnetz ein.

Dazu gibt es für den SQ7 nicht weniger als 27 Assistenzsysteme. Absolut empfehlenswert der Stauassistent, der im zäh fließenden Verkehr auf gut ausgebauten Straßen bis 65 km/h die Lenkarbeit übernehmen kann und eine Vorstufe für pilotiertes Fahren ist. Er hält die Spur, bremst in gefährlichen Situationen, beobachtet den Gegenverkehr beim Linksabbiegen und erkennt bei Dunkelheit Fußgänger und Tiere. Müßig zu erwähnen, dass auch das volle Sortiment an modernsten Infotainment-Systemen an Bord ist.

Die erste Ausfahrt mit dem SQ7 hat uns jedenfalls schwer begeistert. Schon beim gemütlichen Cruisen signalisiert der markante Sound des V8, dass man hier auf einem regelrechten Kraftprotz sitzt. Und bei der fröhlichen Kurvenhatz fließt das Adrenalin in Strömen. Fast nicht zu glauben, wie leichtfüßig sich das 5-Meter-Schiff bewegen lässt und wie brachial man 2,3 Tonnen aus dem Stand auf Tempo 100 katapultieren kann. Und der Quattro-Allradantrieb ist ein Garant für sicheres Vorankommen in allen Situationen.

Der neue SQ7 ist ab Mitte Mai bestellbar und wird ab September ausgeliefert. Wer mit dem sportlichen Dieselgiganten liebäugelt, sollte finanziell aber gut bestückt sein. Der Preis ist zwar noch nicht fixiert, die 89.900 Euro, die in Deutschland abzuliefern sind, lassen aber erahnen, dass hierzulande mindestens 100.000 Euro fällig sein werden.