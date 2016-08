Von Markus Höscheler

Imsterberg – Eine Extravaganz haben die Franzosen aus ihrem Programm herausgenommen, eine andere haben sie dafür hineingebracht. Dem äußerlich Aufsehen erregenden Sportcoupé RCZ gab Peugeot den Laufpass, dafür gab die Löwenmarke grünes Licht für eine neue Topvariante des Kompaktwagens 308. Hier stoßen wir auf einen bekannten Motor, einen 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner. Den reizen die französischen Ingenieure so aus, dass er mit 270 PS und 330 Newtonmetern maximalem Drehmoment das Wagnis eingeht, den 308 GTi anzutreiben.

Und wie!

Lediglich sechs Sekunden benötigt das erfreulicherweise gut am Gas hängende Triebwerk, um von null auf 100 km/h zu beschleunigen – bei fachkundiger Bedienung des exakt agierenden manuellen Sechsganggetriebes. Mit der Kraftübertragung beauftragt der Handschalter alleine die Vorderachse, was sich bei Unebenheiten in wahrnehmbaren Lenkeinflüssen niederschlägt. Ansonsten lässt sich der Kompaktsportler über das kleine Lenkrad sehr einfach und zielgerichtet dirigieren, das Fahrwerk ist ausreichend straff ausgerichtet, um dem 308 GTi ein berechenbares Fahrverhalten zuzutrauen. Dienlich ist dem ganzen Ensemble außerdem das Torsen-Sperrdifferenzial, um die Attraktivität des Kurventanzes noch mehr zu steigern. Nicht nur der Optik dienen die roten Bremssättel, sie signalisieren auch die Fähigkeiten von wohldosierten Verzögerungsmanövern.

Wenngleich Peugeot sich beim 308 GTi vorrangig auf die Dynamik konzentrierte – feststellbar auch an der Tieferlegung der Karosserie um elf Millimeter gegenüber den Basisversionen –, achteten die Ausstatter darauf, dass die Insassen nicht auf Komfort- und Sicherheitselemente verzichten müssen. Eine Zweizonen-Klimaautomatik zählt ebenso zum Basis-Equipment wie Voll-LED-Scheinwerfer, eine Einparkhilfe vorne und hinten, Licht- und Regensensoren, ein Multifunktions-Lederlenkrad und ein Navigationspaket. Peugeot-Sport-Schalensitze und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen sind weitere Zutaten, außerdem kann sich der Fahrer über eine eigene Sporttaste freuen, die erstens das Instrumentarium in ein glühendes Rot taucht, zweitens die Gaspedal-Sensibilität erhöht. Ein multifunktionaler Touchscreen, Teil der Mittelkonsole, beherbergt zahlreiche Entertainment- und Klimatisierungsfunktionen sowie die zuvor erwähnte Navigation.

Die vorangegangene Aufzählung veranschaulicht, dass die Löwenmarke zwar einen Fahrdynamiker kreieren wollte, aber nicht zum Preis der Aufgabe der Alltagstauglichkeit. Der 4,25 Meter lange Wagen kann fünf Erwachsene aufnehmen, im Fond ist allenfalls der Mittelplatz nicht der am meisten begehrte. Mit dem Ladegut müssen die Reisenden nicht geizen, wenigstens 420 Liter Stauraum finden sich hinter der verdunkelten Heckscheibe.

Die Preisliste des GTi beginnt bei 38.450 Euro, einige kleinere Extras – wie die Sitzheizung vorne und eine Rückfahrkamera – erklären den Testwagen-Tarif von 40.497,50 Euro. Und mit der optionalen Ultimate-Rot-Metallic-Lackierung käme es zu außerordentlich ansprechenden Reflexionen am Südufer des Wörthersees.