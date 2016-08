Von Markus Höscheler

München – Immerzu bemüht Ford den Begriff „Performance“, wenn es um die Ausweitung des Angebots an sportlichen Fahrzeugen geht. Um sich in der Sprache der Finanzwelt mitzuteilen: Ford „performt“ ganz gewaltig, das belegen die Kennzahlen des ersten Quartals 2016. In diesem Zeitraum erzielte der US-Autoriese weltweit einen Nettogewinn von knapp 2,2 Milliarden Euro – das ist eine Verdoppelung des Vorjahresergebnisses. Nebenbei schrieb Ford auch in Europa, einem jahrelangen Sorgenkind, einen Gewinn im Ausmaß von 380 Millionen Euro. Auf dem Erdball lieferte Ford insgesamt 1,72 Millionen Fahrzeuge aus, 152.000 mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Verständlicherweise will Ford sich nicht ausruhen, sondern sät bereits für die nächste Erfolgsernte. Hoffnung setzen die Amerikaner dabei in den Edge, ein größeres Sport Utility Vehicle, das in Nordamerika bereits seit 2007 am Markt ist und sich, mittlerweile in der zweiten Generation, über 1,4-Millionen-mal verkauft hat. Nun haben sich die Manager entschieden, das 4,81 Meter lange Fahrzeug auch nach Europa zu bringen. Im Juni ist es so weit – und kein Kunde muss sich sorgen, einen wuchtigen und durstigen Benziner angeboten zu bekommen. Im Gegenteil: Ford verzichtet bewusst auf den Einbau von Ottomotoren und vertraut ganz auf die hierzulande immer noch sehr geschätzte Kraft von Selbstzündern. Das Basismodell mimt der einfach aufgeladene Zweiliter-Diesel mit 180 PS und 400 Newtonmetern Maximaldrehmoment. Darüber rangiert der 210 PS starke Bi-Turbodiesel, der mit 450 Newtonmetern Drehmomentspitze ab 2000 Umdrehungen/Minute seine Dominanz zeigt. Ausnahmslos sind beide Ölbrenner mit einem permanenten („intelligenten“) Allradantrieb kombiniert, nur beim Getriebe gibt es einen feinen Unterschied.

Den 180-PS-Diesel betreut ein Sechsgang-Handschalter, dem 210-PS-Motor bietet eine Sechsstufen-Doppelkupplung automatisch Paroli. Die Unterschiede am Datenblatt sind eher marginal, beim Verbrauch praktisch nicht vorhanden: Der schwächere Diesel benötigt 9,9 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h, sein stärkerer Bruder nimmt ihm in dieser Disziplin eine halbe Sekunde ab. Der Normverbrauch beläuft sich auf 5,8 bis 5,9 Liter je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 149 bis 152 Gramm je Kilometer), abhängig von der gewählten Radgröße: 19-Zöller, natürlich Leichtmetall, sind Standard, 20-Zöller lassen sich ebenfalls bereifen.

Die stattliche Bereifung fügt sich ins Karosseriedesign, das mit seiner leicht coupéhaften Anmutung, dem schräg gestellten Heckfenster und der wuchtigen Front sowie den akzentuierten Radhäusern Dynamik verspricht, ohne dabei zu dick aufzutragen. Dabei bringt der Edge durchaus etwas auf die Waage: 1,9 Tonnen. Die lassen sich mit den oben erwähnten Dieseln aber zügig auf Trab bringen, wie erste Fahrproben im Großraum Münchens an den Tag bringen. Im Kurvengeläuf macht sich dann aber die ausgesprochen komfortable Abstimmung des von uns gewählten Fahrzeugs bemerkbar.

Dabei wird rasch offensichtlich, dass sich der Edge sehr großzügig zeigt: Das trifft einerseits auf das Gepäckabteil zu, das zwischen 602 und 1847 Litern Hohlraum anbietet. Andererseits offenbart sich dies in der Ausstattungsliste. Schon die Trend-Basis, ab 45.400 Euro (180 PS), darf mit Zweizonen-Klimaautomatik, Acht-Zoll-Touchscreen samt Ford-Sync-Bediensystem, zahlreichen Fahrerassistenzsystemen und Rückfahrkamera Überzeugungsarbeit leisten.

Titanium, ab 48.800 Euro lieferbar, hebt sich mit einem 10,1 Zoll großen TFT-Farbdisplay als Bordcomputer vom Trend ab, verwendet außerdem ein Navigationssystem, ein beheizbares Lenkrad, Sportsitze vorne, ein Parkpilotsystem vorne und hinten sowie Chrom-Elemente. Sport kann mit adaptiver Lenkung, 20-Zöllern, Alu-Pedalerie, Sportfahrwerk und einem Sony-Navigationssystem punkten (ab 52.000 Euro).

Gegen weiteren Aufpreis, der im Übrigen der künftigen Ford-Bilanz zu neuen Höhen verhilft, offerieren die Ford-Händler unter anderem LED-Scheinwerfer, Ledersitze und adaptive Tempomaten – für eine gute „Performance“ eben.