Von Beatrix Keckeis-Hiller

Augsburg – Mazda geht eigenwillige Wege. Statt die Hubräume der Antriebe einzudampfen oder gar von vier auf drei Zylinder zu reduzieren, bleibt man bei Drehmoment versprechenden Ausmaßen. Das bereits beim Zweier und beim CX-3 angewandte Motto „Rightsizing statt Downsizing“ wird nun, in Bezug auf die Diesel-Abteilung, auch auf den Dreier angewendet. Selbst wenn es sich dabei sehr wohl um ein wesentlich kleineres Aggregat statt des bisher für den Mazda3 einzig angebotenen 2,2-Liter-Selbstzünders handelt. Nämlich um den 1,5 Liter mit 105 PS. Davon verspricht sich Mazda Austria großes Absatz-Potenzial für den Dreier. Heuer rechnet man mit einem Absatz von rund 3300 Einheiten. Ein Drittel davon sollte der kleine Diesel ausmachen.

Die Prognose begründet der Österreich-Importeur wie folgt: Nach wie vor werden – Dieselgate hin oder her – Ölbrenner von den Käufern präferiert. Sie haben 58 Prozent Anteil am Gesamtmarkt (1,3 % immerhin entfallen mittlerweile auf Alternativen, also Elektriker und Hybride). In der Kompaktklasse liegt der Selbstzünder-Anteil immer noch bei deutlich über der Hälfte. Und davon entfallen mehr als 50 Prozent auf den Leistungsbereich zwischen 110 und 119 PS.

Mit 105 PS rechnet Mazda deshalb mithalten zu können, weil der Kompakte mit relativer Leichtgewichtigkeit – ab 1340 Kilo – gegen die Mitbewerber-Schar antritt. Um das Potenzial des kleinen Diesels im Kompakten anschaulich vorzuführen, wurde er unter anderem auf deutsche Autobahnen geschickt. Nachdem sich mittlerweile auch im Land der teilweise limitfreien Hochgeschwindigkeit das Durchschnittstempo auf rund 130 km/h eingependelt hat, kann der Mazda3 auch mit kleinerer Diesel-Power wacker mithalten. Fahrwerks-, Lenkungs- und bremsseitig sowieso, wie er es seit seiner Premiere Ende des Jahres 2013 unter Beweis stellt.

Im Vergleich zum 2,2-Liter-Bruder geht der 1,5-Liter nicht weniger drehfreudig ans Werk. Die um 110 Newtonmeter niedrigeres Drehmoment kann man im mittleren – auch in Österreich noch legalen – Tempobereich mit Schwung ausgleichen. Überholmanöver müssen aber länger vorgeplant werden. Dafür verspricht das technische Datenblatt einen Norm-Mix-Verbrauch von 3,9 Liter pro hundert Kilometer, begleitet von einem CO2-Emissionswert von 99 Gramm pro Kilometer. Damit ist er der Sparmeister unter den Dreiern. Steht man nicht unter Zeit- oder Leistungsdruck erweist sich der 1,5-Liter-Diesel als vernünftiges Gleitmittel. Das sich auch nicht laut zu Wort meldet oder gar heftig vibriert. Die Geräuschdämmung passt, und für geschmeidige Motorcharakteristik sorgt ein Technikdetail: Dämpfungselemente zwischen Kolben und Pleuel optimieren speziell bei niedrigen (Stadt-)Drehzahlbereichen die Laufruhe.

Zu haben ist der Mazda3 mit dem 105-PS-Diesel ab sofort, sowohl als Fünftürer – in der Sport-Version – als auch in der viertürigen Variante, entweder mit manueller Sechsgang-Schaltung oder mit Sechsstufen-Automatik, wie gehabt in den Ausstattungsstufen „Challenge“, „Attraction“ und „Revolutio“. Der Einstiegspreis liegt bei 23.390 Euro. Anlässlich des Marktstarts wird er zudem in der Sonder-Edition „Takumi“ angeboten, mit einer Reihe von feinen Ausstattungsdetails – Alcantara-/Ledersitze, 18-Zoll-Aluräder, Rückfahrkamera – zum Inklusiv-Preisvorteil von 1000 Euro.