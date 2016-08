Von Markus Höscheler

Comelico Superiore – Wieder einmal müssen alteingesessene Puristen Milch geben: Vorbei sind die Zeiten, in denen ein 911 Carrera ab Werk mit einem Saugbenziner auf die Reise geschickt wurde; verloren ging die Abwehrhaltung gegenüber erschwerenden Komfortsystemen und Assistenzsystemen.

Die 911-Carrera-Verantwortlichen haben mit der jüngsten Modellpflege aus dem Sportwagen ein Mehrzweckauto gemacht, ein Fahrzeug, das den Spagat zwischen bequemem Reiseauto und rabiater Dynamik schafft. Das dürfte den Traditionalisten ebenso zu schaffen machen wie das Anbringen von Turboladern an den neu konstruierten Dreiliter-Sechszylinder-Boxerbenzinmotoren.

Die Entscheidung mag umstritten sein, sie bringt aber haufenweise Vorteile: mehr Leistung, weniger Verbrauch, weniger Schadstoffe als zuvor. Vom befürchteten Turboloch ist eigentlich nichts zu vernehmen, schon gar nicht mit dem Mode-Schalter am Lenkrad, den es in Verbindung mit dem Sport-Chrono-Paket gibt, mit dem das Reaktionsvermögen des Motors noch geschärft wird – insbesondere mit dem Sport Response Button. Die Leistungsentfaltung des 420 PS starken Triebwerks verblüfft, zumal bereits ab 1700 Umdrehungen/Minute das maximale Drehmoment von 500 Newtonmetern anliegt, das bei der 4S-Variante auf beide Achsen geleitet werden kann. Das Gros geht erfreulicherweise an die Hinterachse, um ja nicht die Freuden des direkt-präzise agierenden Lenkrads zu trüben. Einmal mehr kann sich Porsche auszeichnen.

Damit bescheiden sich die Schwaben nicht, das 4,5 Meter lange Fahrzeug geht willig alle Richtungswechsel ein, lässt sich von erheblichen Asphaltaufbrüchen auf dem Weg zum Kreuzbergpass in den Dolomiten nicht aus der Ruhe bringen. Fast schon eine Nebensache ist dabei das automatisch öffnende Stoffverdeck, das bei angenehmen Frühlingstemperaturen die Frischluftzufuhr im Innenraum erlebnissteigernd erhöht.

In die Höhe schnellt erwartungsgemäß der Preis, wenn Porsche-Kunden Optionen anwählen, die die schon ansehnliche Serienausstattung übertrifft. Ein Abstandsregeltempomat (ACC) befindet sich um 2628,49 Euro im Fahrzeug, um langweilige Kolonnen-Fahrten angenehmer zu gestalten. LED-Hauptscheinwerfer, 3098,31 Euro extra, ersetzen auf Wunsch die Bi-Xenon-Standardleuchten, Ganzleder-Sportsitze mit elektrischer 14-Wege-Verstellung bilden mit 6735,94 Euro einen herausragenden Extraposten ab. Das Portemonnaie erleichtern im Weiteren Sitzbeheizung (561,56 Euro), Sitzbelüftung (1263,51 Euro) und ein Spurwechselassistent (824,27 Euro). Sogar eine Lenkradheizung kann sich der Fahrer einbauen lassen (inklusive Multifunktionsbedienung um 554,61 Euro). Unterm Strich findet sich schließlich der Testwagenpreis von 190.176,65 Euro. Puristen rechneten da wohl noch in Schilling: 2,616.887,76.