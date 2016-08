Von Sabine Hochschwarzer

Kitzbühel – Jaguare und Gämsen treffen für gewöhnlich nie aufeinander. Die einen leben in Mittel- und Südamerika, die anderen in Europa und Kleinasien. Einzig, wenn der britische Autohersteller seinen neuen Raubkatzen rund um Kitzbühel freien Lauf lässt, dann ...

Zugegeben: Gegenüber standen sich die beiden bei der bis gestern noch in Tirol laufenden Europa-Präsentation der jüngsten Allradmodelle dann doch nicht. Die Vierbeiner blieben ungesehen hoch oben am Berg, die 4WD-Limousinen XE und XF fuhren weniger getarnt rundherum ihre Krallen aus.

Mit Mai ist Jaguar nun also komplett. Eine Allradmarke in allen fünf Reihen, sagen die Eltern. Die Krallen sind damit ausgefahren. Wie es sich auf allen vieren jetzt fährt? Die TT durfte zum Test antreten – zunächst im XE, der „dynamischen Sportlimousine“, später im XF, dem großen Oberklassenbruder „Business-Limousine“, beide in der neuen Kombination mit 180-PS-Turbodieselmotor (2,0 l, Vierzylinder) und Achtgang-Automatikgetriebe.

Über den Gerlospass ging es in der ersten, der sportlicheren Variante, klassisch gefärbt im „British Racing Green“. Zunächst ließen wir dem Raubtier noch freien Lauf. Die neue Version des so genannten Torque-on-Demand-Antriebs verteilt die Kraft nur dann auch an die Vorderräder, wenn sie gebraucht wird. Etwa bei Fahr­unebenheiten und dann in blitzschnellen 165 Millisekunden. Dem Fahrer bleibt diese Technik verborgen, Traktion und Sicherheitsgefühl steigen hingegen spürbar an. Per Schaltknopf drehten wir die Automatik auf Sportmodus S und jagten den 1615-kg-Wagen per Tiptronic noch weiter nach oben, der Jaguar war in seinem Element.

Auf den Pass Thurn hinauf kletterten wir auf allen vieren in der größeren XF-Variante und „Italian Racing Red“. 4,95 m lang, 28 cm mehr als sein kleinerer Bruder und 85 kg schwerer. Beim Sprung von 0 auf 100 km/h liegt der Kürzere um sechs Zehntelsekunden vorne (7,9 Sek.). Dafür schnurrt die Raubkatze komfortabler, die Geschwindigkeitslimits sind schnell erreicht, das Tempo kaum spürbar – am ehesten noch bei geöffnetem, elektronischen Glasschiebedach. Der Platz im Innenraum ist bekannt großzügig. Und auch im Kofferraum, mit 540 Litern der größte im Wettbewerbsvergleich, fühlte sich eine einzelne Tasche doch recht einsam.

Hervor stachen in beiden Modellen der 12,3-Zoll-Touch-Bildschirm mit seiner 3D-Ansicht für das Navigationssystem. Einfach bedienbar und funktionell, mit Zoomfunktion, wie von Smartphones bekannt. Bei der Ausstattung lässt Jaguar innen und außen keine Wünsche offen, ebenso bei den Fahrassistenzsystemen mit der adaptiven Geschwindigkeitsregelung oder Head-up-Display (XF). Vieles kostet allerdings extra. In Sachen Sicherheit gibt es hingegen keine Kompromisse: Der Notfallbremsassistent ist etwa serienmäßig. Vom Verbrauch her gibt man 4,7 Liter (XE) bzw. 4,9 Liter (XF) bei kombinierten Stadt-Land-Fahrten vor. Bei allen XE (ab 43.950 Euro) und XF (ab jetzt bestellbar, ab 50.550 Euro) sind neben 3 Jahren Fahrzeug- und Mobilitätsgarantie auch drei Jahre Wartung inklusive („Jaguar-Care“), alles ohne Kilometer-Begrenzung. Jaguar hat seine Krallen also kampflustig ausgefahren.