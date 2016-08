Von Walter Schrott

Windhoek – Toyotas Pick-up Hilux ist eine Gelände-Legende und der erfolgreichste Vertreter dieser Szene. Wer sich den robusten Japaner zulegt, hat ein Rundum-sorglos-Paket gebucht. Das können 18 Millionen Menschen belegen, die sich weltweit seit der Premiere vor 45 Jahren für den Offroader entschieden haben. In Österreich sind es 13.500 Käufer.

Als zuverlässiger Partner von Jägern, Förstern, Hüttenwirten und Gewerbetreibenden quer durch alle Branchen hat der Hilux hohe Beliebtheit erlangt. Und mittlerweile hat der Alleskönner auch eine Metamorphose vom reinen Arbeitselefanten zum Lifestyle-Laster vollzogen. Das ist kein Zufall. Immer mehr private Nutzer, vor allem sportlich aktive Leute, die allerlei Gerät transportieren möchten, fühlen sich zu Pick-ups hingezogen. Toyota hat das erkannt und gibt dem Hilux jetzt einen Hauch von Luxus und viele Design- und Komfortfeatures mit auf den Weg. Kantiger ist er geworden, rundum stylischer und deutlich moderner. Der Innenraum wurde fein herausgeputzt, strahlt gediegenes Ambiente aus und bietet alles, was man sonst von Pkw gewohnt ist. Aber auch bei Sicherheits- und Assistenzsystemen haben die Japaner kräftig aufgerüstet.

Man könnte ein Sprichwort umdrehen: weiche Schale, harter Kern. Denn Toyota beharrt auf seinem Erfolgskonzept und geht bei der Geländetauglichkeit keine Kompromisse ein. Das heißt: Stabiler neuer Leiterrahmen mit Starrachse und Blattfedern hinten, Einzelradaufhängung vorne. Dabei konnte die Torsionssteifigkeit um 20 Prozent erhöht werden. Die neue Radaufhängung wartet mit bis zu 20 Prozent mehr Federweg auf, der Antriebsstrang wurde verstärkt. Für den nötigen Vortrieb sorgt ein neuer 2.4-Vierzylinder-Turbodiesel, der 150 PS leistet und ein Drehmoment von 400 Nm auf die Kurbelwelle wuchtet. Der sorgt für kraftvollen Antritt und satte Durchzugskraft. Die Kraftübertragung besorgen wahlweise ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder eine 6-Gang-Automatik. Der Hilux wird grundsätzlich über die Hinterräder angetrieben, der Allradantrieb kann per Drehregler bis zu 100 km/h zugeschaltet werden. Inklusive Geländeuntersetzung und Differenzialsperre hinten für knifflige Passagen. Berganfahrhilfe, Stabilitäts- und Traktionskontrolle sowie Anhänger-Stabilitätskontrolle sind immer an Bord, Bergabfahrkontrolle je nach Modell. Als „Zugtier“ darf der Japaner Anhänger bis zu 3,5 Tonnen an den Haken nehmen.

Was er alles kann, hat uns der neue Hilux bei ausgedehnten Testfahrten über gut 500 Kilometer im südlichen Afrika eindrucksvoll gezeigt. Dort steht der Winter vor der Tür und die Nacht im Zelt ist bei minus vier Grad im 1800 Meter hoch gelegenen Buschland zwischen Windhoek und Namibgrens alles andere als gemütlich. Im Sandmeer der Namib-Wüste klettert das Thermometer dann auf 38 Grad. Das alles kümmert den Hilux aber nicht. Er lässt uns nie im Stich, nimmt höchste Sanddünen locker, wühlt sich durch jede Art von Untergrund und klettert mühelos über Stock und Stein. Dabei legt er auf Asphalt erstaunlich kultiviertes Abrollverhalten an den Tag. In Summe: ein rundum gelungenes Gesamtpaket für alle Herausforderungen des Alltags.

In Österreich wird der neue Hilux als zweisitziger Einzelkabiner (auf Wunsch ohne Allrad), als viersitziger Extra-Cab und als Doppelkabiner mit fünf Sitzen und vier Türen angeboten. Zur Wahl stehen drei Versionen (Country, Active und Lounge). Die Modelle Active und Lounge kann man mit einem Invincible-Paket noch veredeln. Um 4776 Euro gibt es ein Laderaumrollo, Einstiegsleisten in Chrom, Flankenschutzrohre, einen Überrollbügel und diverse Chrom-Zierteile.

Marktstart für den vorsteuerabzugsberechtigten Hilux ist im Juni. Die Preisliste (Bruttopreise) beginnt bei 30.890 Euro (Einzelkabiner), der viersitzige Extra-Cab ist ab 32.160 Euro zu haben. Das obere Ende markiert der voll ausgestattete und fünfsitzige Doppelkabiner Lounge samt Automatik-Getriebe, für den mindestens 42.000 Euro fällig sind.