Von Peter Urbanek

Berlin – Das elektrisch angetriebene Fahrzeug wird nicht über Nacht das Straßenbild verändern, auch die Traumzahlen europäischer Politiker, die von Millionen Schleichern schwärmen, sind von der Realität meilenweit entfernt. Der Verbrennungsmotor, ob Ottomotor oder Diesel, hat noch viel Zukunftspotenzial. Die Schaeffler-Gruppe, eng verflochten mit den großen Namen der Autowelt, zeichnet ein sehr konkretes Bild der Auto­welt in rund zwanzig Jahren: 20 Prozent der Fahrzeuge werden reinen Elektroantrieb haben, 30 Prozent laufen unter dem Titel Hybrid, die andere Hälfte teilen sich Benzin- und Dieselmodelle.

Parallelwelten, welche aber in vielen Bereichen und Entwicklungsstufen miteinander verflochten sind, der kommende Großbereich autonomes Fahren sei als Beispiel erwähnt. Getriebe und Antriebsstrang für elektrisch betriebene Fahrzeuge, hier fallen auch alle Hybridvarianten hinein, ist eine der großen Auf­gaben der Konzernmarke LUK. Seit der Erfindung des Automobils war der Motorsport immer das beste Versuchslabor für den Fortschritt. Die großen Namen in grauer Vorzeit wie Ferdinand Porsche, Ettore Bugatti oder Enzo Ferrari setzten sich selbst hinter das Lenkrad, um ihre Ideen mit allen Risken am eigenen Leib auszuprobieren. Die Vorstände von Schaeffle­r müssen heute nicht im Overall antreten, aber die von der FIA geschaffene weltweite Meisterschaft für elektrische Renn­wagen, die so genannte Formel E, bietet sich als ideal­e Basis für die Vorstellung der bereits weit fortgeschrittenen Elektromotorisierung an.

Während die lauten, emissionsfeindlichen Formel-1-Autos ihre Rennen weit außerhalb der Städte im Wald- und Wiesengürtel absolvieren, zieht die leise Formel E in die Stadt­zentren ein, ob in Paris, London oder am letzten Wochenende in Berlin. Den Fans wird toller Motorsport mit Emission Zero geboten. Beschleunigung von null auf 100 km/h in 2,9 Sekunden, 230 km/h Spitze, 231 PS Elektroantrieb können sich sehen lassen, das alles mit Serienreifen.

Niki Laudas Traum vom Grand Prix auf der Wiener Ringstraße scheint greifbar nahe, doch die grüne Wiener Vize­bürgermeisterin hat schon eindeutig erklärt: Keine Chanc­e, Auto ist Auto, gleichgültig, wer es antreibt. Mit dem prominenten deutschen Tuner Abt hat Schaeffler den idealen Partner in dieser Meisterschaft, von Audi technisch unterstützt, gefunden. In den grün-gelben Rennwagen findet sich der vom Konzern entwickelte Elektromotor, das perfekt abgestimmte 3-Gang-Getriebe, das elektronische Steuergerät mit im Haus entwickelten Software, kombiniert mit der von Williams gebauten 25-kg-Batterie; Ladezeit: 45 Minuten.

Besonders erfreulich für den Investor: Die Autos siegen. Zwei neue Projekte sind schon weit fortgeschritten. Die Vorbereitung einer Serienfertigung von Elektromotoren für die Kraftfahrzeugindustrie, man denkt im Konzern an Stückzahlen von rund 250.000 Einheiten pro Jahr. Konzept zwei heißt elektrischer Radnabenantrieb. Auf verschiedenen Teststrecken absolvieren Prototypen mit einem solchen Antrieb (Ferdinand Porsche war schon um 1914 dort) ihre Programme, eine Eigenmarke wäre vorstellbar, Sinn machen aber nur kleine Nutzfahrzeug­e oder Taxis für den urbanen Raum.

Das autonome Fahren mit seinen Netzwerken von Elektrik, Antrieben, Bewegung, Steuerung, Elektronik stellt ein­e große Herausforderung im Umfeld konservativer Fortbewegung dar. Oder das Them­a Brennstoffzelle, die augenblicklich teurer als Elektrik ist – nicht zu vergessen: die Problematik der sensiblen Materialien in Batterien, teilweise unter furchtbaren Umständen geschürft.

Das Aufgabenportfolio der Schaeffer-Gruppe unter Einschluss der Beteiligung Cont­i ist gigantisch, aber nur in Kooperation mit allen Fahrzeugherstellern zu schaffen. Eines steht schon heute fest: Die Autowelt wird in zehn bis zwanzig Jahren komplett anders aussehen.