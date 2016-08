Von Peter Urbanek

Kitzbühel – Die Boys in den offenen Bentley-Zweisitzern aus den klassischen Jahren zwischen 1923 und 1937 hatten die erste Jugend bereits hinter sich, doch wie die großen Vorbilder aus unzähligen Büchern und Filmen zwängten sie sich in die engen Cockpits, drehten die schwergängigen Lenkräder und hofften auf die Wirkung der leicht antiquierten Bremsen. Diesmal hatte der Wettergott mit dem Veranstalter einen Sonnenvertrag abgeschlossen, kein Tropfen Regen, doch für harten Burschen in den offenen Fahrzeugen wäre auch Feuchtigkeit kein Thema gewesen. Der anstrengende, zweite Fahrtag mit über 240 km Strecke inkludierte vielleicht manch leicht sehnsüchtigen Blick auf die leise vorbeirauschenden Begleitfahrzeuge der heutigen Bentley-Generation, SUV-Teamleader Bentayga voran.

Ein Bentley fiel aber aus dem Rahmen. Unglaubliche 1923 stehen im Geburtsschein, seine Autoleben wäre einem Film wert. Aus England nach Indien verkauft, dort bis 1945 im Besitz eines reichen Einheimischen, dann eine lange Seereise nach Südafrika, wo eine relativ wohlhabende indische Kolonie lebte. Jahrzehnte des Verschwindens, bis das 3-Liter-Modell mit 83 PS und Viergangschaltung (natürlich ohne Synchron) in Irland wieder auftauchte, betagt und überholungsbedürftig. Vor sieben Jahren holte ein Zahnarzt aus Hannover diesen wahren Oldtimer in seine Garage, natürlich nach kompletter Restaurierung.

Die Berge in Tirol sind kein Problem, selbst die engen Passagen im Zillertal oder rund um Alpbach wurden gut gemeistert, der designierte Bundespräsident und „Beute-Tiroler“ hätte wohl von „A-Knappen“-Abschnitten gesprochen. Nach 29 Auflagen dieser Rallye herrscht entlang der Strecke noch immer große Begeisterung, die Hobby-Fotografen lauern auf Bäumen oder auf ihren persönlichen Feldherrnhügeln, um Jahrzehnte von Autogeschichte bildlich zu bannen. Viele dieser Prachtstücke, ob ihre Namen Mercedes, Porsche, Jaguar, Ferrari, Lagonda oder BMW lauten, sind für die meisten Fans Grüße aus einer Welt, die sie aufgrund ihres Alters noch nicht betreten hatten.

Volkswagen schleppte auch einige Pretiosen aus der Wolfsburger Sammlung herbei, langsam bekommen diese Einzelstücke die Patina der großen Vergangenheit. Der Nachbau des legendären VW Rallye-Käfers von Porsche Salzburg mit 130 PS gehört dazu oder die beiden Einzelgänger aus brasilianischer Produktion, schick für damalige Verhältnisse um 1970, unverständlicherweise nie in Europa am Markt. Wo Volkswagen präsent ist, da kommt wie im Vorjahr Rallye-Weltmeister Sebastian Ogier vorbei, nicht nur als Promi, sondern auch als Fahrer.

Für die österreichischen Teilnehmer war bei der diesjährigen Auflage der Kitzbüheler Alpenrallye nichts zu holen, auch die Fahrt des Vorjahrssiegers Helmut Lorenzoni aus Kirchberg auf Porsche 911 bleibt unbelohnt. Gesamtsieger wurde die deutsche Equipe Müller/Mohr auf Mercedes 300 SLS Roadster, Baujahr 1957. Ist das Modell unbekannt? Ein Flügeltüre ohne Dach, wie es das Mercedes-Werk für das amerikanische Rennteam von Paul 0’Shea baute.

Das dreißigjährige Jubiläum dieser Rally im kommenden Jahr wirft bereits große Schatten voraus. Organisationschef Markus Christ möchte unbedingt eine komplette Glockner-Überquerung mit dem Etappenziel in Lienz einbauen. Am Parkplatz Hahnenkamm, dem Fahrerlager, soll eine urige Hütte als Zentrum der Veranstaltung dienen, sozusagen der tägliche Treffpunkt von Aktiven, Journalisten und Sponsoren. Die Tiroler Tageszeitung erlaubt sich zwei Ideen einzubringen: großer Abschluss oder auch Startschuss der sportlichen Wettbewerbe in Form einer Bergprüfung auf das Horn, außerdem eine eigene Jubiläumsklasse von Fahrzeugen des Baujahrs 1988 wäre denkbar.