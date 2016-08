Von Beatrix Keckeis-Hiller

Graz – Als Auto gewordenes Motorrad hatte der KTM X-Bow Aufsehen erregt, bevor noch das erste Serienmodell seine Räder auf den Asphalt gesetzt hatte. Das radikale Desig­n der Motorräder aus Mattighofen hatte Chefdesigne­r Gerald Kiska auf vier Räder übersetzt. Das Konzept folgte dem Ur­ansatz des puristischen und spartanischen Autofahrens. Dazu gehören keinerlei Fahrhilfen, nicht einmal ABS, und nur genau so viel Komfort, wie gerade unbedingt nötig ist. Wozu eine Windschutzscheibe nicht gehört(e) und auch kein Dach (was mittlerweile in der Modellvariante GT milder gesehen wird). Ziel und Zweck war es, entsprechend dem Motto „Ready to Race“ dem reinen Fahrspaß zu huldigen. Die Umsetzung erfolgte in Kooperation mit Audi – lieferte den Motor, einen 2,0-Liter-TFSI – und Dallara. Das Resultat von 2008: ein handgefertigter heckgetriebener Carbon-Monocoque-Roadster mit ausgeklügelter Aerodynamik, mittig platziertem Motor und einer Leistung von 240 PS bei 790 Kilo Leergewicht, die den in den KTM-Farben gehaltenen Boliden und über ein manuelles Sechsgang-Getriebe geschalteten Flachmann in 3,9 Sekunden von null auf hundert pfeilte und der bis zu 220 km/h schnell sein konnte.

Für dieses Konzept, nach den Richtlinien für Kleinserien homologiert und maßgeschneidert für den Kunden-Rennsport, war die Zeit reif. KTM-CEO Stefan Pierer wollte tausend Stück jährlich absetzen. Die Wirtschaftskrise von 2008 kam jedoch zur Unzeit. Und damit kam der X-Bow zur falschen Zeit. Doch wollten die Mattighofner nicht aufgeben. Der X-Bow wurde reduziert, eine Zeitlang erfolgte die Fertigung in Graz, beim eigens eingerichteten KTM-Manufaktur-Standort, nur auf Bestellung.

Die radikale Reduktion und das Durchhalten machen sich mittlerweile bezahlt. Jährlich werden rund hundert permanent in Performance und Details modifizierte und optimierte X-Bows gefertigt. Mittlerweile in einer Reihe von Versionen. Derzeit zu haben sind die Versionen R, RR und GT. Die Leistung: ab 300 PS. Abnehmer sind Hobby- und Profi-­Racer, aber auch solche, die gerne fahrend auffallen und die eine und andere Wetter-Unbill nicht scheuen.

Damit ist man jetzt beim 1000. Exemplar angelangt. Der tausendste – ein R – ist, wie kaum anders zu erwarten, nicht bloß ein X-Bow. Identifizierbar ist er an seinem Facelift und etlichen Sonderdesign­details. Wobei der Mattighofner ohnehin keine Massenware ist, und das spezifische Design sowie die Spezifikationen je nach Modellvariante und Einsatzzweck schon bei der Auslieferung differieren.

Präsentiert wurde die Nummer 1000 an ihrem „Geburtsort“, in Graz. Die Laudatio, gehalten von Stefan Pierer, war flankiert vom gesamten KTM-Vorstand, mit dem Unisono-Bekenntnis, für den nächsten Tausender gerüstet zu sein.