Von Frank Farkas

Verona – Wie auch schon die Engländer haben auch die italienischen Roadster eine lange Tradition. Sportliche Zweisitzer etwa von Alfa, aber auch von Fiat prägten jahrzehntelang das Straßenbild. Der letzte Vertreter der Turiner hörte auf den Namen Barchetta und wurde 2003 eingestellt. Seither gab es kein derartiges Modell von Fiat. Das wird nun anders. Mit der Neuauflage des 124 Spider, der in den Sechzigern und Siebzigern auch sportlich recht erfolgreich war, will man nun an alte Traditionen anknüpfen. Dabei stört es wenig, dass der neue Fiat auf dem (ebenfalls neuen) Mazda MX 5 basiert und auch in Japan neben seinem Bruder vom Band läuft. Das ist kein Problem, denn man hat auch gekonnt Fiat Gene implantiert. Etwa die elegante Karosserie mit dem sechseckigen Kühlergrill, den waagrechten Heckleuchten und den beiden Buckeln auf der Kühlerhaube. Heckantrieb war ohnehin schon beim Mazda vorhanden, er passt auch ausgezeichnet zum Fiat. Genauso wie das mit einer Hand zu bedienende Verdeck, das einen elektrischen Antrieb überflüssig macht. Auch das Armaturenbrett mit dem mittig angeordneten Drehzahlmesser kennt man vom Japaner. Nichts dreinreden lassen hat man sich bei der Motorisierung. Ein 1,4 Liter Turbomotor mit 140 PS, kombiniert mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe treibt den Fiat an und sorgt für eine Spitzengeschwindigkeit von immerhin 215 km/h. Die Verarbeitung und die verwendeten Materialien sind auf der Höhe der Zeit, nichts wirkt billig.

Im Fahrbetrieb gibt sich der Spider als aktive Fahrmaschine mit einem messerscharfen Fahrwerk, einer präzisen Lenkung und einer straffen, aber durchaus nicht unkomfortablen Federung. Nur bei harten Fahrbahnfugen oder in größeren Schlaglöchern merkt man, dass man in einem echten Sportler sitzt. Das merkt man auch am Kofferraum, der gerade einmal zwei Taschen fasst, und an den eher mickrigen Ablagemöglichkeiten im Innenraum. Von der Ausstattungsseite stehen ein optionales Infotainmentsystem zur Verfügung, eine Audioanlage von Bose (die das Kofferraumvolumen nochmals beschränkt) sorgt für guten Sound und diverse elektronische Helferleins sind für die Sicherheit verantwortlich.

Eine Steigerung des Fahrvergnügens 125 Spider ist mit der Abarth Version möglich. Hier leistet der 1,4 Liter Vierzylinder satte 170 PS, ein mechanisches Sperrdifferential sorgt für eine noch bessere Straßenlage und auf Wunsch ist hier auch eine Sechsgang-Automatik erhältlich. Unverständlich, dass sie nicht auch für die Basisversion verfügbar ist, denn man erwartet sich einen großen Zuspruch gerade vom US Markt. Dazu kommt eine modifizierte Bremsanlage vom Hauslieferanten Brembo, für den passenden Sound sorgt eine vierflutige Auspuffanlage. Optisch fällt der „Abarth“ durch diverse, aber dezente Spoiler, eine mattschwarze Motorhaube und einen ebenso gefärbten Kofferraumdeckel auf, eine Reminiszenz an die Rally- Versionen aus den Siebzigern, die damals ein Blenden durch die tiefstehende Sonne verhindern sollte.

Natürlich macht der Abarth noch mehr Spaß als sein kleiner Bruder, auch ist die Abstimmung noch gelungener. Auch preislich hat man sich bei Fiat angestrengt, wieder an die Tradition leistbarer Spaßmobile anzuknüpfen. So ist der Spider ab 27.490 Euro, der Abarth ab 42.000 Euro zu haben. Bestellbar sind die Modelle sofort, die Auslieferung wird noch im Sommer begonnen.