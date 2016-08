Innsbruck – Kleine Limousinen sind in Westeuropa schon fast vom Aussterben bedroht. Mitsubishi sieht im dünnen Angebot nun eine Nische und präsentiert den Österreichern mit dem Attrage nicht nur ein­e ausgereifte 4,2-Meter Limousine, sondern auch einen Preisbrecher. Ausgereift ist die in Thailand gefertigte Limousine deshalb, da sie in vielen boomenden Schwellenländern bereits seit längerer Zeit ein Verkaufsschlager ist. Das für diese Länder gedacht­e Fahrzeugkonzept macht wiederum eine Preisgestaltung möglich, die aufhorchen lässt.

So liefert Mitsubishi den Attrage nur in dessen Topausstattung „Intense“ nach Österreich. Diese liegt klar über Klassenniveau und verwöhnt mit Details wie Berganfahr­hilfe, schlüssellosem Start- und Schließsystem, Licht- und Regensensor, Tempomat, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Multifunktions-Lederlenkrad und, und, und.

Und dies mit einem munteren 80-PS-Benziner für 14.390 Euro. Wählt man die stufenlose Automatik, werden nur 1000 Euro mehr fällig. Gerade die Automatikversion für etwas über 15.000 Euro steht am Markt somit einzigartig da.

Angesprochen dürfen sich alle jene fühlen, die bei niedrigsten Einstiegs- und Unterhaltskosten ein sorgenfreies automobiles Leben führen und dabei trotzdem auf nichts verzichten wollen. Verzicht hat Mitsubishi beim Attrage nämlich nur an Stellen geübt, wo es nicht weh tut. Klar sind Armaturenteile aus Hart­plastik und hat das Radio keinen Multimedia-Schirm. Aber wen stört’s?

Dafür wird sich kaum ein Fahrzeug finden, das sich einfacher fahren lässt. Schalthebel auf „D“ und los geht’s. Dabei beschleunigt der Drehzylinder erst hörbar, versöhnt aber dann mit guter Laufkultur. Gleiches gilt für das Abrollkomfort des Fahrwerks. Je länger man den Attrage fährt, umso weniger vermisst man auch nur irgendetwas, zumal das Raumangebot unerwartet großzügig ausfällt. Einziger Nachteil: Die Rücksitz­lehne zum Kofferraum lässt sich nicht klappen. Ansonsten klappt beim Attrage – bei aller Bescheidenheit – alles. (fell)