Von Beatrix Keckeis-Hiller

Stuttgart – „Alle Mercedes-Baureihen werden elektrifiziert!“ Diese Botschaft stellt Thomas Weber, Vorstandsmitglied der Daimler AG, an den Beginn seiner Ausführungen über die aktuelle Antriebs-Strategie. Der Konzernentwicklungs- und Forschungschef beziffert das Investitionsaufkommen dafür gleich eingangs: mit 14,5 Milliarden in den kommenden zwei Jahren, 5,4 Milliarden davon für die Pkw-Abteilung. Und er liefert eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Entwicklungsstands, einmal abgesehen von den bestehenden Electric Drive-Modellen wie unter anderem B-Klasse und SLS.

Ein großes Thema sind Hybrid-Antriebe, auch wenn Weber einräumt, dass sie eine Brückentechnologie darstellen: „Aber eine, die weit in die Zukunft reicht!“ Derzeit umfasst die Plug-in-Hybrid-Palette sechs Modelle: die S-, E- und C-Klasse (inklusive T-Modell und Langversion für China) sowie den GLC. Zwei weitere kommen noch heuer hinzu: das GLC Coupé und die E-Klasse. Insgesamt zehn sollen es ab kommendem Jahr sein.

An reinen Batterie-Elektrikern stehen demnächst alle Versionen des vor zwei Jahren komplett erneuerten Smart am Start. Und auch das Thema Brennstoffzelle wird konzentriert bearbeitet, mit einer Erweiterung durch eine aufladbare Batterie, sprich ein Plug-in-System. Im finalen Entwicklungsstadium ist zurzeit ein entsprechendes GLC-Modell – Plug-in Fuel Cell – mit einer Batteriestrom-Reichweite von bis zu fünfzig, einer Gesamtreichweite von bis zu 500 Kilometern. Doch auch dem Verbrennungsmotor wird – noch – keine Absage erteilt: „Der hat auf alle Fälle Zukunft“, so Weber. Er nennt als jüngstes Beispiel den neuen Zweiliter-Vierzylinder-Diesel, wie er gerade in der neuen E-Klasse debütiert hat und mit signifikanten Emissionsreduktionen bei CO2 (minus 13 Prozent) und NOx (minus 80 Prozent) punktet. Sauberer sollen ebenso die Benziner werden, mittels eines Partikelfilters, wobei die nächste S-Klasse-Entwicklungsstufe den Anfang machen wird.

Hand in Hand mit der Antriebs-Elektrifizierung gehen soll die Vernetzung (wobei dieses Mal kaum bis gar nicht von autonomem Fahren die Rede war). Daimler sieht sich vielmehr in einer Entwicklungsphase „vom Automobilhersteller zum Mobilitätsanbieter“. Darunter verstehe man nicht nur das Produkt Auto an sich, sondern eine ganzheitlich angelegte Reihe von Dienstleistungen. Sei das die Bereitstellung und Betreuung der Infrastruktur – des Ladens, auch kabellos, mit Induktiv-Systemen –, sei es die situations- und bedarfsgerechte Kombination mit anderen Verkehrsmitteln.

Was die Hardware betrifft, Batterien und Ladestandards, so will Mercedes einerseits mit anderen Herstellern kooperieren, andererseits jedoch nichts dem Zufall überlassen. Was heißt, dass sämtliche Akkus in Daimler-Produkten aus eigener Fertigung stammen sollen, genauso wie die Leistungselektronik und wohl auch die Motoren.

In eigener Entwicklung entsteht gerade ein „großes“, rein Batterie-elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit rund 500 Kilometern Reichweite, das technisch der Zeit voraus sein soll. Basis dafür dürften die Konzept-Fahrzeuge F 125 – war 2011 auf der IAA in Frankfurt zu sehen – und F 015 – hat im Vorjahr in Linz im Rahmen der Ars Electronica einen autonomen Fahrauftritt geliefert – sein. Das Debüt ist für den Autosalon von Paris (1.–16. Oktober) angekündigt.