Wien – Der Trend weg vom eigenen Auto hin zum Carsharing – auf gut Deutsch Gemeinschaftsauto – geht in Österreich weiter voran. Die Anbieter sind aber innerhalb des Landes unterschiedlich stark oder gar nicht vertreten. Naturgemäß stehen in Wien die meisten Angebote zur Verfügung. Neben den großen kommerziellen Anbietern car2go, DriveNow und zipcar ist nun ein weiteres Portal gestartet. Eine Internetsuche für Tirol war ernüchternd, unter den großen Diensten ist nur zipcar in der Landeshauptstadt vertreten. Das könnte sich eventuell mit dem neuen Carsharing-Anbieter Drivy ändern.

Geld verdienen mit dem eigenen Auto – damit wirbt die Carsharing-Plattform Drivy, die nun in Österreich an den Start geht. Das Portal ermöglicht privaten Pkw-Besitzern, ihr Fahrzeug an andere Nutzer zu vermieten. Österreich ist das vierte Land, in dem sich der Anbieter engagiert, wie bei der Präsentation kürzlich berichtet wurde. Gegründet wurde das Unternehmen in Frankreich. Inzwischen ist man auch in Deutschland und Spanien vertreten – mit einer Million Kunden bzw. 38.000 Autos. Der Schritt nach Österreich habe sich angeboten, da hier Carsharing seit Jahren zweistellig wachse, hieß es.

Autobesitzer können ihren Wagen über die Plattform vermieten, wenn sie ihn selbst nicht benötigen. Ort und Zeitpunkt der Schlüsselübergabe vereinbaren Mieter und Vermieter untereinander. Der Autobesitzer legt auch den Preis fest – wobei man oft unter marktüblichen Angeboten liege, wie beteuert wurde.

Auch im Fall eines Schadens soll die finanzielle Belastung im Rahmen bleiben: In Zusammenarbeit mit der Allianz wurde eine Ad-hoc-Versicherung entwickelt, die im Mietpreis enthalten ist. Sie besteht aus Vollkasko- und Haftpflichtversicherung bzw. einem Schutzbrief.

In Wien würden bereits 41 Prozent der Haushalte ohne Auto auskommen, berichtete Drivy-Country-Manager Heiko Bar­ner­ßoi. Die restlichen Fahrzeuge würden 23 Stunden pro Tag ungenutzt herumstehen: „Das sind Ressourcen, die wir besser ausschöpfen müssen.“ Bereits vor dem offiziellen Launch der Plattform sind in Österreich laut Drivy über 200 Autos angemeldet. Daimler hat car2go 2008 ins Leben gerufen und ist weltweit an 30 Standorten verfügbar. Ebenso Ende des vergangenen Jahrzehnts ging BMW mit DriveNow auf den Markt. (TT, APA)