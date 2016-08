Von Stefan Pabeschitz

Zürich – Mit dem Design seines City-SUV traut sich Audi tatsächlich einmal was – na gut, ein bißchen was zumindest. Das unverrückbarste Designelement der letzten zwanzig Jahre, die Bügelfalte – von Audi stoisch als „Tornadolinie“ bezeichnet – ist gefallen. Stattdessen gibt es geometrische Kniffe, klare Kanten und ein bulliges Design mit Charakter statt in Blech gehämmerten Mainstream.

Schon beim A1 wollte Audi mit Jugendlichkeit liebäugeln – es blieb aber bei dem, was pensionierte Beamte oder Jus-Studenten aus gutem Hause darunter verstehen mögen. Der Q2 hat tatsächlich Ansätze von Pep und Esprit, auch im Innenraum mit seinen farbigen Dekorelementen und dem sportlich-schicken Cockpit. Wer auf eine Design-Revolution bei Audi hofft: Die kommt nicht – es wird bei diesem einmaligen Ausflug ins Avantgardistische bleiben, beruhigt Audi die Angst vor der eigenen Courage.

Zumindest die Marke selbst sieht den hochbeinigen Stadtflitzer konkurrenzlos und etikettiert ihn gnadenlos als einziges Premium-SUV im Segment der Subkompakten. Tatsächlich wird er das nur durch reueloses Ankreuzen in der reichhaltigen Aufpreisliste, wo die Oberklasse-Optionen lieb und teuer sind. Der Basis-Q2 wartet mit überschaubarem Ausstattungsumfang auf und muss sich den direkten Mitbewerb von Renault Capture, Opel Mokka oder Fiat 500x schon gefallen lassen.

Eine positive Überraschung steckt unter dem Blech: Der vermeintliche Einstiegsbenziner 1.0 TFSI mit drei Zylindern ist tatsächlich der passendste Motor für den nur 1200 Kilo leichten Q2. Dem Aggregat wurde im Konzern merkbar viel Aufmerksam zuteil, die früheren Komfort- und Akustik-Schwächen sind nicht mehr zu entdecken. Der kleine Motor dreht flink hoch, hat über das ganze Drehzahlband Kraftreserven und liefert einen kernigen Soundtrack, ohne dabei nervig zu werden. Dem Stadt-SUV verleiht er einen quirligen und spritzigen Charakter, der gut zum Gesamtkonzept passt.

Die direkt übersetzte Progressivlenkung zusammen mit der strammen, aber nicht unbequemen Fahrwerksabstimmung, die ausgezeichnete Fahrzeugbalance und eine Pkw-artige Ergonomie im Innenraum tragen bei, was es sonst noch für viel Fahrspaß braucht. Der 1.4-Liter-TFSI-Benziner kann das alles noch marginal besser, die Diesel zu 116, 150 oder 190 PS werden durch die beiden spritzigen Benziner aber faktisch überflüssig. Abgesehen davon, dass Selbstzünder im urbanen Bereich, wo das Haupteinsatzgebiet des Q2 zu erwarten ist, ohnehin weder eine ökologisch noch eine ökonomisch sinnvolle Wahl sind.

Alle Motorisierungen werden optional auch mit der 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatik S-Tronic angeboten, allerdings macht die knackige 6-Gang-Handschaltung mehr Spaß – auch, weil die Automatik beim Anfahrverhalten in Verbindung mit dem Start/Stopp-System nach wie vor geradezu geriatrisch langsam ist, ebenso im Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts beim Rangieren und Parken. Der Allradantrieb ist derzeit nur in Verbindung mit den beiden stärkeren Dieseln und dem Automatik-Getriebe vorgesehen, würde aber dem stärkeren Benziner auch gut stehen.

Bestellbar wird der Q2 bereits in Kürze sein, vorerst als 1.4-TFSI-Benziner mit Handschaltung oder Automatik, 1.6 TDI mit Handschaltung oder 2.0 TDI mit 190 PS, Allrad und S-Tronic. Erst zum offiziellen Marktstart Anfang November werden auch der flinke 1.0-TFSI-Benziner und der 2.0 TDI mit 150 PS nachgereicht. Österreich-Preise stehen noch keine fest, anhand der Länderdifferenz beim A1 gerechnet lässt der deutsche Listenpreis des Q2 aber einen Einstiegstarif zwischen 24.000 und 24.500 Euro erwarten.