Von Stefan Pabeschitz

Bruneck – Alles, was es über dieses Auto an Zahlen und Fakten zu berichten gibt, kann warten. Ein Ferrari will nicht erst lang besprochen, sondern vor allem gefahren werden. Also rein in den Sattel und den springenden Hengst wecken! Der quittiert das mit einem fast dezenten Wiehern aus zwölf Nüstern, aber die Kraft von 690 Artgenossen ist trotzdem spürbar, vibriert als süße Verkündung dessen, was noch kommen mag durch den Wagen.

Der erste Gang will mit der Schaltwippe aktiviert werden, der GTC4 rollt seidenweich vom Hof, schaltet im Automatikmodus entspannt durch die Gänge, schwimmt im flüssigen Verkehr mit, als wäre es das schon seine Bestimmung. Irgendwann verfängt sich der Blick ungläubig am knallgelben Drehzahlmesser, wo der Zeiger am ersten Tausender steht, das sind kaum 100 km/h – büschelweise Gänge und die Geschmeidigkeit von 6,3 Litern Hubraum machen’s möglich. Dann ist die Straße plötzlich frei, von Autos und hoffentlich auch Uniformen, der rechte Fuß geht talwärts und es passiert ... nichts.

Jedenfalls fast nichts und auch das nicht gleich. Das Doppelkupplungsgetriebe reagiert wie im Morgengrauen geweckt, sortiert sich erst einmal selbst und geht dann ans Runterschalten während sich der Motor langsam besinnt, dass in seinen zwölf Zylindern mehr Power eingepfercht ist, als in ebenso vielen Kleinwagen.

Ein Benutzerfehler womöglich? So in etwa.

Der GTC4 ist per se einmal kein Renner, der hechelnd an der gespannten Leine hängt und auf das Kommando zum Sprint wartet. Er ist einer der letzten aus der Gattung der Gran Turismos, der eleganten Reisecoupés, die alles können, aber nichts müssen. Und er hat einer inzwischen endgültig aussterbende Art an Bord: Einen großvolumigen Saugmotor, garantiert downsizing- und turbofrei. Ist die Automatik erst einmal aus, übernehmen die Schaltwippen das Kommando. Der Zwölfender will Drehzahl, und zwar so viel davon, dass der durchschnittliche „Homo Dieseliensis“ längst den grausamen Motortod durch Kolbenfraß erwartet. Unter 5000 Umdrehungen holt der Ferrari eigentlich nur Luft, darüber zeigt er, was er damit anstellt – und zwar hörbar.

Die Gänge fliegen durch die Wippen rauf und runter, jeder ist ein Achttausender, der Messner Reinhold hätte seine Freude. Fahrwerk und Lenkung reißen den Hengst unbestechlich in die Kurven und wieder heraus, leisten sich aber nicht den geringsten Fauxpas beim Komfort. Ein Fünf-Meter-Trumm mit fast zwei Tonnen, dass sich so federleicht, radikal und zugleich lässig am Limit bewegen lässt, ist schon wieder eine Rarität. Und irgendwann wird das Herzrasen nach dem Gipfelsturm über die Passstraße auch wieder nachlassen.

Noch etwas? Ach ja: 3,4 Sekunden auf 100, 335 km/h Spitze, Allradantrieb und -lenkung, Transaxle-Bauweise mit Getriebe an der Hinterachse, elektronisches Sperrdifferential, Platz für vier und Gepäck von zumindest zwei davon, viel Leder und Luxus, aber kein Firlefanz, außer vielleicht das eigene Display rechts – für Beifahrer die tatsächlich wissen wollen, wie schnell und auf welchem Gang gefahren wird.

Und jetzt ruft das Cockpit wieder ...