Von Franz Farkas

Berlin – Einfach war es noch nie für eine amerikanische Marke, sich in Europa zu behaupten. Viele Vorurteile – wie zu groß, zu durstig –, aber auch mangelnde Qualität machten den Amerikanern stets zu schaffen. Das soll nun anders werden. Bis 2020 will General Motors eine wahre Modelloffensive starten, die vor allem auch auf den ­europäischen Markt ausgerichtet ist. Den Anfang machen die Limousine CT 6 und der SUV XT 5. Beide Autos sollen zwar den amerikanischen „Way of Life“ verkörpern, trotzdem aber auch hierzulande Freunde finden. Ein Spagat, der sicher nicht einfach ist. Cadillac versucht es mit dem CT 6 auf eine ganz offene Art. Das Auto sieht so aus, wie man es von einem Amerikaner erwartet. Das bedeutet eine klassische Stufenheck-Silhouette mit langer Kühlerhaube und einem mächtigen verchromten Grill, eine eher flache und glatte Außenhaut und eine veritable Länge von über fünf Metern. Darunter verbirgt sich sehr viel zeitgemäße Technik. Etwa ein downgesizter 3-Liter-V6 mit zwei Turboladern, der immerhin 417 PS leistet, und sehr viel Aluminium und hochfester Stahl beim Fahrwerk. Damit soll der CT 6 immerhin um stolze 100 Kilogramm weniger wiegen als die Konkurrenz. Dazu kommen zumindest für Europa ein permanenter Allradantrieb und eine aktive elektrische Allradlenkung.

Der Innenraum ist mit sehr viel Leder und Holz ausgestattet, der Materialmix kann nicht ganz überzeugen. Die Platzverhältnisse sind für ein Auto in dieser Größe nicht unbedingt üppig, vor allem im Fond ist die Kopffreiheit eher knapp bemessen. Dafür gibt es jede Menge Extras, für die man in Europa teuer bezahlen muss. Etwa vier Sitze mit gleich fünf Massagefunktionen, Sitzheizung natürlich auch hinten, jede Menge Assistenzsysteme wie eine Wärmebildkamera und einen Rückspiegel, der sich auf Knopfdruck in eine Kamera verwandelt, und vieles mehr. Im Fahrbetrieb gibt sich das Auto erstaunlich agil, die Länge wird einem eigentlich nur beim Rangieren in der Garage bewusst und das Triebwerk ist ein Muster an Laufruhe.

Das zweite neue Modell der Amerikaner ist bereits in den USA und in China recht erfolgreich. Nun will man auch in Europa auf der Erfolgswelle der SUVs mitschwimmen. Im Prinzip ist dies auch durchaus möglich, denn der hochbeinige „Caddy“ bietet alles, was sich ein SUV-Fan wünscht: ein elegantes Auftreten in der Stadt, gute Platzverhältnisse auch hinten und natürlich einen permanenten Allradantrieb.

Motorisch vertraut man auf einen 3,6-Liter-Sechszylinder, der ohne Turboaufladung auskommen muss. Es reicht aber trotzdem für immerhin 314 PS und 368 Nm Drehmoment. Um Sprit zu sparen, setzt man wie auch beim CT 6 auf Zylinderabschaltung. Obwohl der XT 6 mit fast zwei Tonnen kein Leichtgewicht ist, lässt er sich ganz flott bewegen, auch hier ist er durchaus konkurrenzfähig. Aufgeholt hat man auch bei den Assistenzsystemen. Bremsassistenz, Spurhalter und Ähnliches sind auch schon beim Basismodell mit an Bord, beim Topmodell Platinum wird dies alles noch veredelt mit viel Leder und Holz.

Die Preise für Österreich sind noch nicht bekannt. In der Bundesrepublik Deutschland wird das Einstiegsmodell des CT 6 etwa 74.000 Euro, das des XT 5 48.000 Euro kosten. Ein kleines Problem ist auch noch das Händlernetz in Österreich: Es existiert schlicht und einfach nicht – man will aber Abhilfe schaffen und bis zur Markteinführung im Herbst zumindest zwei Vertriebsstellen aufbauen.