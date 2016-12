Turin – Vielleicht würde das Modell über einen bloßen Skizzenstatus nicht hinausgelangen, gäbe es den Rivalen BMW nicht. Der Hersteller aus München maßte sich Ende des vorigen Jahrzehnts an, mit dem X6 eine Art SUV-Coupé auf den Markt zu bringen. Die Kritik war gespalten, das Publikum begeistert, die Konkurrenz entwaffnet. Nun sieht es anders aus, zumal BMW die zweite X6-Generation und den kompakter gehaltenen X4 bereits im Handel platziert hat. Die Kritiker sind höflich, die Kunden kauffreudig – und die Rivalen? Die sind aktiv, allen voran die Schwaben von Mercedes.

Die Sternmarke begann im vorigen Jahr mit dem GLE Coupé damit, das satte, Profite versprechende Revier zu befahren. Nun folgt das etwas kleinere GLC Coupé nach. Es ist 4,73 Meter lang und verspricht mit dem langen Radstand von 2,87 Metern einen vorzüglichen Fahrkomfort. Den unterstützt ein sorgsam ausgewähltes Fahrwerk, wobei Kunden hier die Wahlmöglichkeit vorfinden zwischen einer Stahlfederung oder einer Luftfederung (Air Body Control).

Alternativlos dagegen ist das Design: Es unterscheidet sich in aller Deutlichkeit vom Bruder GLC, wartet mit flacheren A-Säulen und einem coupéförmig gestalteten Dach auf, gefolgt von einem kecken Heckabschluss, der den dynamischen Auftritt des Coupés betont. Die Athletik ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch der Technik: Mercedes verweist auf ein serienmäßig eingebautes Sportfahrwerk, außerdem auf das mehrstufige Fahrprogramm Dynamic Select. Ein weiteres Detail stellt die schärfer ausgelegte Direktlenkung mit einem Übersetzungsverhältnis von 15,1:1 dar.

Wenn weitere Überzeugungsarbeit vonnöten ist, dann muss die AMG-Version herhalten, die in puncto Motor (und auch Preis) die Spitze darstellt: Das Mercedes-AMG-GLC-43-4Matic-Coupé lässt sich mit einem 367 PS starken V6-Turbobenziner in 4,9 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. Unwesentlich langsamer ist die Plug-in-Hybrid-Variante GLC 350 e, deren Kombination aus Benzin- und Elektromotoren eine Systemleistung von 320 PS in Aussicht stellt und den Sprint von null auf 100 km/h in 5,9 Sekunden absolviert. Diese Ausführung wird laut Hersteller erst gegen Ende des Jahres in den Handel kommen, selbige Beschränkung gilt für das Einstiegsmodell, das auf einen 136 PS starken Vierzylinder-Turbodiesel zählen darf.

Das Motorenprogramm runden drei weitere Diesel mit 170, 204 und 258 PS sowie zwei Benziner mit 211 und 245 PS ab. Die meisten GLC-Coupé-Ausführungen sind ab Werk mit dem 4Matic-Allradantrieb bestückt, ebenso mit der Neunstufenautomatik 9G-tronic. Die Hybridversion muss mit einer sieben Stufen zählenden Wandlerautomatik auskommen, der 136-PS-Basisdiesel fährt als 2WD vor.

Noch stehen nicht alle Preise fest, Mercedes hat aber immerhin einen Teil des Sortiments fixiert: Das 170 PS starke GLC Coupé 220 d ist ab 53.500 Euro erhältlich, der 250 d ab 55.500 Euro. Für den Benziner mit 211 PS werden 55.150 Euro verlangt. Dass das ambitionierte Tarifsystem von Mercedes grundsätzlich Anklang bei den Partnern findet, zeigen die neuesten Absatzzahlen. Im ersten Halbjahr lieferte Mercedes weltweit erstmals mehr als eine Million Fahrzeuge aus, das Wachstum ist zweistellig. Bereits den 40. Monat in Folge können die Baden-Württemberger auf gestiegene Verkäufe verweisen – das GLC Coupé wird bald dazu beitragen. (hösch)