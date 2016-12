Von Markus Höscheler

Amsterdam – Auch wenn immer mehr Autohersteller Hybrid- und Elektrofahrzeuge in ihr Angebot aufnehmen: Wenn es um die Kombination von Elektro- und Verbrennungsmotoren geht, ist bis dato Toyota die unangefochtene Nummer eins, millionenfach hat das japanische Unternehmen bereits die innovative Technik verkaufen können. Diesem Treiben will ein Konkurrent aus Korea nicht mehr länger zuschauen – doch bloßes Kopieren ist bei Hyundai ein Ding der Unmöglichkeit. Der Rivale geht stattdessen aufs Ganze, hat eine neue Plattform entwickelt, auf der verschiedene alternative Antriebsarten funktionieren. Träger der neuen Technologie ist der Ioniq, der von seiner Form her stark an den Prius erinnert, allerdings in puncto Formensprache einen Tick attraktiver erscheint. Wie Toyota hat Hyundai die Aerodynamik so weit perfektioniert, dass der Luftwiderstand ein geringer ist – der dazugehörige Beiwert beträgt lediglich 0,24, was bezüglich Energieverbrauch ein klares Plus darstellt.

Hinsichtlich des Ressourcenanspruchs kann der Kunde ab Oktober aus zwei Optionen, ab Sommer 2017 sogar aus drei Optionen wählen. Den Anfang machen eine gewöhnliche Hybridvariante und ein reiner Stromer. Im ersten Fall arbeiten ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor und ein Elektroaggregat zusammen und reichen ihre Kraft über eine Sechsgang-Doppelkupplung an die Vorderachse weiter. Die Systemleistung beträgt 141 PS, das Systemdrehmoment ist mit 265 Newtonmetern angegeben. Das reicht für eine Spitzengeschwindigkeit von 185 km/h, für einen Durchschnittsverbrauch von 3,4 Litern je 100 Kilometer und für eine CO2-Emission von 79 Gramm je Kilometer. Bei der ersten Fahrprobe in den Niederlanden erzielten wir einen Verbrauch von respektablen 4,2 Litern je 100 Kilometer, nebenbei überzeugten die harmonische Beschleunigung, die gehobene Laufkultur, das rasche Ansprechen auf Gaspedalbewegungen und das ausgewogen wirkende Fahrwerk.

Noch einen Hauch geschmeidiger beim Vorwärtsdrang ist die Elektovariante des Ioniq. Hier ist der Elektromotor allein 120 PS stark und treibt im Sportmodus das 4,47 Meter lange Modell in 9,9 Sekunden von null auf 100 km/h. Seine Energie bezieht der Ioniq von einem 28 Kilowattstunden fassenden Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der eine Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h zulässt und eine Normreichweite von 280 Kilometern ermöglicht. Der Akku besitzt gegenüber einem konventionellen Nickelmetallhydridspeicher eine höhere Speicherdichte und ist laut Hersteller vergleichweise leichter.

Gegenüber dem Hybriden unterscheidet sich der Ioniq Electric unter anderem durch einen etwas reduzierten Laderaum: Er offeriert zwischen 350 und 1410 Liter, der Hybrid dagegen zwischen 440 und 1505 Liter. Auch belastet der reine Stromer die Waage etwas mehr als sein Bruder: 1420 kg stehen einem Eigengewicht von 1370 kg gegenüber.

Von besonderem Interesse ist die Preisgestaltung, zumal schon die Basis mit adaptivem Tempomaten, Spurwechselassistenten und Zweizonen-Klimaautomatik bestückt sein soll: Der Hybrid wird dann ab 24.990 Euro in die Auslage fahren, der Elektrowagen ab 33.990 Euro. Und Mitte des nächsten Jahres folgt mit der Plug-in-Version der nächste Antriebs-Coup von Hyundai, aber bestimmt nicht der letzte.