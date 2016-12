Von Reinhard Fellner

Gaschurn – Die hörbaren Unterschiede könnten bei der heurigen Silvretta-Rallye größer nicht sein. Einerseits im Classic-Bereich Sportwagen von einst, die mit ohrenbetörenden und -betäubenden Klängen durch die Gassen des Montafons donnerten. Andererseits Elektroautos und Hybride, die wie Lichtgestalten für die Silvretta E-Auto-Rallye um die Ecken summten.

So trafen sich letzte Woche im Vorarlberger Gebirg’ in seltener Zweisamkeit die Technik-Pioniere von einst und heute. Die Sonderprüfungen der Rallyes wurden jedoch getrennt gefahren. Und doch kam es auf idyllischen Bergstraßen in knapp 1500 Metern Seehöhe zum Zusammentreffen beispielsweise eines BMW 328 und eines i3 oder eines schnittigen i8 mit einem ehrwürdigen Rolls-Royce Corniche. Rauchende Kühler gab es bei den Elektroautos natürlich keine – vielmehr sahen deren Lenker gebannt auf die Anzeige ihrer Batteriekapazität.

Ein Stressfaktor, der den Fahrern der modernen Plug-in-Hybriden erspart blieb. Liegt doch beispielsweise die reine elektrische Reichweite des von der TT pilotierten BMW 225xe Active Tourer in der Praxis bei rund 35 Kilometern, als Hybrid-Benziner aber bei 625 Kilometern.

Exakt 224 Kilometer – davon allein am zweiten Wertungstag 135 stark gebirgige Kilometer – hatten die rund 30 E-Auto-Rallye-Pioniere letztlich vor atemberaubender Kulisse in zwei Tagesetappen zu bewältigen. Um Geschwindigkeit ging es ohnehin nicht – eher um Genauigkeit, Geschicklichkeit und Erfahrung. So dirigierten die Beifahrer ihre Lenker ganz klassisch per Streckenbuch in jede noch so versteckte Abzweigung, kilometerlange Strecken sollten auf die Sekunde genau oder eben 240 Meter in exakt 20 Sekunden bewältigt werden – viel Spaß beim Kopfrechnen.

Bei Steigungen bis 13,9 Prozent und Höhentagesdifferenzen von bis zu 6136 Metern bewiesen die Elektroautos absolute Alltagstauglichkeit. Kein einziges blieb bei der anspruchsvollen Tagesetappe am Freitag über 135,45 Kilometer liegen. Von den Plug-in-Hybriden ganz zu schweigen. Unter ihnen wurde bei BMW auch – ganz unauffällig – der neue 740iPerformance (258 PS/Benzin, 113 PS/E-Motor) gesichtet. Als Bregenz als Ziel erreicht war, gab es keine Verlierer, aber nur ein Siegerteam: Alexander Bloch mit Paloma Brunckhorst auf BMW i3 mit neuer 94-Amperestunden(Ah-)Batterie.

Auch schön in so hochtechnisierten Zeiten: Es war mehr ein Sieg der Erfahrung und Sreckenberechnens als der reinen Technik: Gehört doch Sieger Bloch als Auto-Motor-und Sport- bzw. VOX-TV-Redakteur schon lange zu den Teilnehmern solcher Rallyes.

Als Sieger der Herzen und einer Einzelwertung ging das deutsche Ehepaar Ulepic hervor: Sie schafften es mit einem liebevoll restaurierten und zum Elektroauto umgebauten VW-Bus der T2-Serie aufs Podest. BMW nutzte die Rallye auch sonst zur Erprobung: Dienten doch etliche X5 40e (Plug-in-Hybrid) als sparsame Begleitfahrzeuge.