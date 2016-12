Salzburg, München – Jaguar und Land Rover fahren weiterhin auf der Erfolgsspur. Der britische Premium-Autohersteller konnte im ersten Halbjahr 2016 (Jänner bis Juni) sowohl global als auch in Österreich ein deutliches Verkaufs-Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielen. Land Rover hat in den ersten sechs Monaten 2016 mit 229.905 verkauften Autos einen Zuwachs von 14 Prozent erzielt. Die Nachfrage nach den Modellen Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque und dem Discovery Sport ist global weiter stark. Auch Jaguar steigerte seinen Absatz deutlich um 64,4 Prozent auf 61.651 abgesetzte Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2016.

In Österreich stiegen die Neuzulassungen von Jaguar im ersten Halbjahr 2016 auf 464 Stück, jene von Land Rover auf 1162 Stück Pkw. In Prozenten bedeutet dieser Erfolg ein Wachstum auf dem österreichischen Markt um 329 Prozent bei Jaguar und bei Land Rover um 18,5 Prozent. Beide Marken zusammen erreichten in Österreich im ersten Halbjahr 1626 Stück Neuzulassungen (plus 45 Prozent).

Auch in München herrscht hellste Freude. So verzeichnete die BMW-Gruppe den besten Juni-Absatz aller Zeiten. 227.849 Autos wurden weltweit ausgeliefert. In Asien und Europa kam es quer durch die Modellpalette zu zweistelligem Wachstum. Auch die i-Modelle laufen gut. (fell)