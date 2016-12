Von Beatrix Keckeis-Hiller

Wien – Die Eigenschaften Charme, Chic und Nonchalance hat Citroën im Zuge der Neuorientierung zwar ganz und gar nicht abgeschrieben, aber explizit dem vor zwei Jahren neu formierten Label DS in besonderem Maße zugeschrieben. Die Sub-Marke soll einerseits all das verkörpern, wofür Französisches steht – Noblesse, Kunst, Kultur, Mode, Raffinesse, guter Geschmack und nicht zuletzt Eigenständigkeit –, andererseits anknüpfen an die Legend­e der 1950er- bis 1970er-Jahre, an die Déesse, die Göttin, die bis heute den automobil­technischen Pionier- und Avantgardegeist der Grande Nation verkörpert.

Dazu wurde der aus drei Baureihen bestehenden DS-Modellpalette Schritt für Schritt das Doppelwinkel-Logo abmontiert und durch das DS-Emblem ersetzt. Was Hand in Hand ging mit einem Facelift und einer technischen Adaptierung in Bezug auf Motoren und Ausstattungen. Dabei wurde zur Präsentation jeweils ein kulturelles oder ein historisches Highlight (oder beides) als Rahmen gewählt. Waren das für den DS5 die Gärten der Tuilerien im Herzen von Paris und für den DS4 (samt dem Derivat Crossback) die Ufer der Loire im einstige­n Anjou, samt imposanten Schlössern, so wurde der DS3 im weitläufigen Hof des Louvre vorgestellt.

Gewissermaßen unter den milde lächelnden Augen der Mona Lisa debütierte das neue Gesicht des flott-noblen Kleinwagens. Wobei DS Auto­mobiles nicht nur mit der Verwaltung des ehr­würdigen Museums-Palasts kooperiert, sondern auch mit renommierten französischen Unternehmen, wie etwa dem von Hubert Givench­y gegründeten Kosmetik-Imperium. Resultat ist eines einer Reih­e von Sondermodellen, mit spezifischer Farbgestaltung und kosmetischer Zusatzausstattung. Damit es auch männlich(er) zugeht, wurde die DS3-Modellfamili­e – bestehend aus Dreitürer und Rolldach-Cabrio – um eine Top-Variante erweitert: um den Performance-Typ, der es mit 208 PS (aus einem 1,6-Liter-­Turbobenziner mit vier Zylindern, bekannt aus dem PSA-Bruder 208 GTi) nicht nur modisch, sondern auch sportlich treiben kann. Mit der Optik-­Kosmetik inklusive neue­r LED-Tagfahrlichtsignatur und der Technik-Anpassung, die auch eine Anreicherung mit elektro­nischen Assistenz­systemen (City-Notbremsfunktion, neues Infotain­mentsystem zum Beispiel) inkludiert, Hand in Hand ging eine Neuordnung der gesamten Antriebs­palette.

Einstiegsaggregat ist nach wie vor der vernünftige 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner mit 82 PS. Neu für dessen flotte 110-PS-Version ist eine optionale Sechsstufen-Automatik. Frisch dazugekommen ist eine erfrischend muntere 130-PS-Leistungsstufe. Der 165 PS starke 1,6-Liter-Vierzylinder ist geblieben. Ebenso wie die beiden drehmomentstarken Versionen des 1,6-Liter-Vierzylinderdiesels mit 100 oder 120 PS. Alle Motorisierungen sind sowohl in der Dreitür- als auch in der Cabrio-Version zu haben. In Österreich eingetroffen ist der neu interpretierte DS3 vor Kurzem, mit Begin­n des Sommers. Für seinen ersten Schaulauf – in verschiedensten Motorisierunge­n, Antriebsvarianten, Farb­kombinationen und Individualisierungsstadien – im und durch den Wienerwald sowie dessen Umgebung stand der Top-Performance-Typ (noch) nicht zum Promenieren parat. Dafür die Givenchy-­Version. Die Preise: DS3 ab 15.590 Eur­o, DS3 Cabrio ab 18.390 Euro. Der Performance kommt auf ab 28.990 respektiv­e auf ab 31.790 Euro.