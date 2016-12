Köln – Die Vision der Auto­industrie ist eine klar­e: Autos sollen miteinander kommunizieren, ihren Standort und den aktuellen Straßenzustand an andere weitergeben. Sie informieren automatisch die Werkstatt, wenn ein Service oder eine Reparatur fällig ist, sie checken mit Hilfe von eingebauten Computern den Stau auf dem Arbeitsweg und informieren die Fahrer über mögliche Verspätungen. Doch was wahnsinnig nützlich klingt, treibt Datenschützern Sorgenfalten auf die Stirn. „Das Auto kann quasi als Spion gegen einen selbst agieren“, sagt Marit Hansen vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-­Holstein.

Wie detailliert die Daten im Auto ausgelesen werden können, zeigt ein Fall vor dem Landgericht Köln. Es überführte Ende Mai mit Informationen aus dem Auto den Nutzer von BMWs Carsharing-Dienstes DriveNow, der einen Radfahrer angefahren und tödlich verletzt hatte. BMW trennt einer Sprecherin zufolge strikt zwischen Kunden- und Fahrzeugdaten. Das Gericht beziehungsweise Staatsanwaltschaft forderten aber Daten sowohl von DriveNow über die Kunden als auch von BMW aus dem Auto an. Aus der Mischung konnt­e abgeleitet werden, dass der Fahrer zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort war. Personenbezogene Daten genießen in Europa zwar einen besonderen Schutz. Doch: „Die Frage ist, wann Daten überhaupt gesammelt werden und ob sich ein Personenbezug herstellen lässt“, sagt Datenschützerin Hansen.

In einem modernen Aut­o fällt eine gewaltige Fülle von Daten an. Die exakte Position des Fahrzeugs erfasst das Navigationssystem. Geschwindigkeit, Zeit und Beschleunigungsverhalten vermessen Sensoren und elektrische Systeme im Auto. Aber auch der Zustand des Fahrers selbst wird etwa in der Müdigkeits-Erkennung vermerkt – was im Falle eines Unfalls die Versicherung interessieren könnte.

Ein weiteres Problem ist, das vieles, was technisch möglich ist, rechtlich noch nicht ganz geklärt ist. Dies­e Fragen der rechtlichen Grauzone wollen jedenfalls in Deutschland Datenschützer und Autoindustrie angehen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, der Fahrzeug­nutzer soll über verschiedene Optionen selbst über die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bestimmen. So soll im Cockpit der aktuelle Vernetzungsstatus des Fahrzeugs angezeigt werden. Im Herbst wollten Autobauer und Datenschützer eine bessere Information der Autohalter verankern. Das stehe dann in jeder Betriebsanleitung.

Allerdings: Die gesammelten Infos können durchaus auch nützlich sein, sagt ein Sprecher des bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht. Die in den Werkstätten abgelesenen Informationen der On-Board-Diagnose werden verwendet, um sicherheitsrelevante Probleme zu erkennen und notfalls Rückrufe zu veranlassen. Daten des Anti-­Schleuder-Programms ESP helfen schon jetzt bei der Aufklärung von Unfällen. GPS-Daten können Pannenhelfer bei Druck auf den Notruf-Knopf an den richtigen Ort lotsen.

Helfen könnte am Ende eine Blackbox für Autos, wie sie etwa der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vorgeschlagen hat. Denn Kfz-Sachverständige hätten sich auch schon beklagt, dass zu viele Daten gelöscht würden, heißt es bei den bayerischen Daten­schützern. Es gebe einen Interessengegensatz: „Richter und Gutachter möchten aufklären, Hersteller wollen zufriedene Kunden.“ (TT, dpa)